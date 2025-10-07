Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 00:48

Финляндия захотела ввести пошлины на товары из России

TVP World: Финляндия захотела ввести пошлины на импортные товары из России

Элина Валтонен Элина Валтонен Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Хельсинки хочет ввести пошлины на все товары, поставляемые в Финляндию из России, заявила министр иностранных дел республики Элина Валтонен. Такие слова прозвучали после переговоров с главой МИД Польши Радославом Сикорским, передает TVP World.

После переговоров в Варшаве Валтонен заявила, что Финляндия хочет ввести пошлины на весь российский импорт, — сказано в публикации.

Ранее выяснилось, что за первые восемь месяцев 2025 года Китай удвоил импорт российского вина, превысив $1,2 млн (99,6 млн рублей) по сравнению с тем же периодом прошлого года. Таким образом, Китай стал крупнейшим покупателем российского вина в этом году.

До этого стало известно, что РФ в июле остановила импорт картофеля из Грузии после девяти месяцев непрерывных покупок. Российская сторона начала ввозить картофель в октябре 2024 года. Пик импорта состоялся в апреле, после этого процесс начал замедляться.

Также пресс-служба Россельхознадзора информировала, что Россия временно запретила ввоз и транзит по своей территории овец и коз из Болгарии и Румынии. Причиной стали зафиксированные вспышки оспы среди мелкого рогатого скота в этих странах.

Финляндия
Хельсинки
Радослав Сикорский
импорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о новой помощи от Словакии для Украины
Оправдание геноцида, шпионаж, новый гитлерюгенд: как живут потомки Гиммлера
Диетолог назвала самые опасные для фигуры и здоровья соусы
Аэропорты двух городов России временно ограничили прием самолетов
Обломки украинского БПЛА врезались в многоэтажку в Белгородской области
Гороскоп на 7 октября: неожиданный поворот для Дев и риск для Стрельцов
Церковная служба на Украине была прервана из-за вооруженного нападения
В США рассказали, почему Украине нельзя давать Tomahawk
Три игрока Сборной России выбыли из матчей с Ираном и Боливией
В российском городе после атаки дронов ВСУ пропала мобильная связь
Скандальный развод, угрозы бандитов, диджеинг: как живет Руслан Нигматуллин
Мужчина пал в схватке с контейнером для благотворительного сбора одежды
Финляндия захотела ввести пошлины на товары из России
Активы американского холдинга перешли под управление Росимущества
«Лента» оборвала сотрудничество с производителем известных чистящих средств
Фаза Луны сегодня, 7 октября: общаемся, знакомимся, ведем переговоры
Приметы 7 октября: Фекла Запрядальница — день огня
Трамп сообщил о решении по ракетам Tomahawk для ВСУ
«Пахал, как раб на галерах»: правила жизни Владимира Путина
Пожар в электровозе стал причиной задержки поездов под Вологдой
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Живая изгородь за сезон: сажаешь семена в октябре — летом вырастает плотная стена
Общество

Живая изгородь за сезон: сажаешь семена в октябре — летом вырастает плотная стена

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.