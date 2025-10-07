Финляндия захотела ввести пошлины на товары из России TVP World: Финляндия захотела ввести пошлины на импортные товары из России

Хельсинки хочет ввести пошлины на все товары, поставляемые в Финляндию из России, заявила министр иностранных дел республики Элина Валтонен. Такие слова прозвучали после переговоров с главой МИД Польши Радославом Сикорским, передает TVP World.

После переговоров в Варшаве Валтонен заявила, что Финляндия хочет ввести пошлины на весь российский импорт, — сказано в публикации.

Ранее выяснилось, что за первые восемь месяцев 2025 года Китай удвоил импорт российского вина, превысив $1,2 млн (99,6 млн рублей) по сравнению с тем же периодом прошлого года. Таким образом, Китай стал крупнейшим покупателем российского вина в этом году.

До этого стало известно, что РФ в июле остановила импорт картофеля из Грузии после девяти месяцев непрерывных покупок. Российская сторона начала ввозить картофель в октябре 2024 года. Пик импорта состоялся в апреле, после этого процесс начал замедляться.

Также пресс-служба Россельхознадзора информировала, что Россия временно запретила ввоз и транзит по своей территории овец и коз из Болгарии и Румынии. Причиной стали зафиксированные вспышки оспы среди мелкого рогатого скота в этих странах.