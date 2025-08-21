Россия прекратила импорт картофеля из Грузии после девяти месяцев закупок

РФ в июле остановила импорт картофеля из Грузии после девяти месяцев непрерывных покупок, передает РИА Новости со ссылкой на данные грузинской статслужбы. Российская сторона начала ввозить картофель в октябре 2024 года, пик импорта состоялся в апреле.

В материале сказано, что после этого процесс начал замедляться на фоне ожиданий лучшего урожая картофеля в стране (по сравнению с прошлым годом). В июле грузинское ведомство уже не приводило данных об экспорте картофеля в Россию.

До этого исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков сообщил, что минимальные цены на картофель в России установятся в октябре-ноябре. По его словам, это будет связано с массовой уборкой нового урожая. Цены на картофель в рознице снижаются несколько недель подряд, однако этот процесс идет медленнее, чем в оптовом сегменте, отметил он.

Ранее пресс-служба Россельхознадзора сообщила, что с 5 августа Россия временно запретила ввоз и транзит по своей территории овец и коз из Болгарии и Румынии. Причиной стали зафиксированные вспышки оспы среди мелкого рогатого скота в этих странах, подтвержденные Всемирной организацией здоровья животных.

Также сообщалось, что Россия может потерять часть урожая из-за изношенной техники. При этом увеличение субсидий на покупку сельскохозяйственной техники со стороны Минсельхоза РФ не в состоянии переломить ситуацию.