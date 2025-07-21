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21 июля 2025 в 13:07

В России предупредили о потере части урожая

Forbes: отказ от обновления парка сельхозтехники приведет к потере части урожая

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россия может потерять часть урожая из-за изношенной техники, сообщает Forbes. При этом увеличение субсидий на покупку сельскохозяйственной техники со стороны Минсельхоза России не в состоянии переломить ситуацию.

При нынешней интенсивной работе за пять-семь лет она [сельхозтехника] серьезно изнашивается и требует замены, — отмечает эксперт зернового рынка Александр Корбут.

В свою очередь, главный экономист Института экономики роста им. П.А. Столыпина Борис Копейкин заявил, что парк сельхозтехники продолжает сокращаться и стареть. По его словам, примерно половина его эксплуатируется более 10 лет.

Коэффициент обновления в последние годы едва превышал 4%. В прошлом году производство и продажи значительно сократились, и в 2025-м ситуация продолжает ухудшаться, — резюмировал он.

Ранее специалист «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов заявил, что урожайность в Краснодарском крае, где традиционно собирали 70–80 центнеров с гектара, сейчас едва достигает 20 центнеров. Ситуацию усугубляет сокращение зерновых запасов в ключевых экспортных регионах — Краснодарском крае и Ростовской области.

Россия
урожай
сельхозтехника
эксперты
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