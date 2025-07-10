Стали известны последствия аномальной засухи в России «Коммерсант»: экспорт пшеницы в июле может упасть до 2 млн тонн из-за засухи

Российский экспорт пшеницы в июле 2025 года может показать резкое снижение — по прогнозам аналитиков, поставки не превысят 2 млн тонн, сообщает «Коммерсант». Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько и директор «СовЭкона» Андрей Сизов в разговоре с изданием отметили, что даже более оптимистичная оценка «Русагротранса» в 2,4–2,6 млн тонн выглядит тревожно — это почти вдвое ниже июньских показателей (3,8 млн тонн).

Основной причиной такого спада стала сильнейшая засуха в южных регионах России. Дмитрий Краснов из «Рексофт Консалтинг» приводит тревожные данные: урожайность в Краснодарском крае, где традиционно собирали 70–80 центнеров с гектара, сейчас едва достигает 20 центнеров. Ситуацию усугубляет сокращение зерновых запасов в ключевых экспортных регионах — Краснодарском крае и Ростовской области. Частично дефицит компенсирует урожай в Ставрополье, но этого недостаточно для стабилизации ситуации.

При этом многие финансово устойчивые сельхозпроизводители сознательно задерживают продажи, ожидая более выгодных цен. Несмотря на это, эксперты прогнозируют некоторое ускорение экспорта во второй половине июля.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о введении в восьми районах республики режима чрезвычайной ситуации. Причиной введения ЧС областного характера послужила почвенная засуха.