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30 июля 2025 в 09:53

Россиянам рассказали, когда картофель подешевеет до «минимума»

«Руспродсоюз»: минимальные цены на картофель ожидаются в октябре-ноябре

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Минимальные цены на картофель в России установятся в октябре-ноябре, заявил NEWS.ru исполнительный директор Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. По его словам, это будет связано с массовой уборкой нового урожая. Цены на картофель в рознице снижаются несколько недель подряд, однако этот процесс идет медленнее, чем в оптовом сегменте, отметил он.

Средние розничные цены на картофель в России снижаются несколько недель подряд, но это снижение более медленное, чем динамика оптовых цен, которые уже в среднем составляют 20,5 рубля за килограмм картофеля, собранного в 2025 году. Минимальные цены на картофель ожидаются в октябре — ноябре ввиду массовой уборки урожая корнеплода, — сказал Востриков.

По его словам, на данный момент розничные цены составляют порядка 77,1 рубля за килограмм. Это на 7,5% меньше, чем неделю назад и на 16,8% ниже по сравнению с показателем месячной давности. Из розничной торговли должны уйти закупленные ранее по более высокой цене партии импортного продукта, добавил Востриков.

Ранее сообщалось, что цены на часть социально значимых товаров в России могут зафиксировать. Такую возможность сейчас активно обсуждают власти и участники рынка. Речь идет, в частности, о таких товарах, как овощи и яйца.

Итоговый перечень таких товаров определит правительство. При этом Минсельхоз совместно с Минпромторгом и ФАС будут отслеживать формирование цен в долгосрочных контрактах. Отмечалось, что инициатива уже получила поддержку со стороны отечественных производителей.

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