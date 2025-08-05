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05 августа 2025 в 19:24

Россия ограничила ввоз некоторых животных из Европы

Россия запретила ввоз овец и коз из Болгарии и Румынии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

С 5 августа Россия временно запретила ввоз и транзит по своей территории овец и коз из Болгарии и Румынии, сообщает пресс-служба Россельхознадзора. Причиной стали зафиксированные вспышки оспы среди мелкого рогатого скота в этих странах, подтвержденные Всемирной организацией здоровья животных.

Согласно данным ведомства, с 20 июля в Болгарии выявлено 11 очагов инфекции, с 17 июля в Румынии — семь. Информация о принимаемых мерах по ликвидации вспышек от ветеринарных служб обеих стран в Россельхознадзор не поступала.

Под ограничения попали не только животные, но и мясо овец и коз, молочные продукты, корма животного происхождения, сырье и изделия, полученные от убоя. А также использованное оборудование для содержания, убоя и переработки скота.

Ранее эксперт Кирилл Ермоленко спрогнозировал осенний рост цен на курятину в рознице на 18–28%. Он объяснил это увеличением спроса, ростом экспорта и повышением производственных издержек. По его оценке, вслед за курицей с отставанием в один — три месяца подорожает свинина, а через два — четыре месяца — говядина.

Румыния
Болгария
животные
оспа
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