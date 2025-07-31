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31 июля 2025 в 17:45

Россиян предупредили о резком росте цен на курятину осенью

Агроэксперт Ермоленко: осенью курятина может подорожать на 18–28%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Осенью цены на куриное мясо в рознице вырастут на 18–28%, заявил NEWS.ru глава крестьянско-фермерского хозяйства «Ермоленко» и сельхозкомитета «Опора России» Самарской области Кирилл Ермоленко. Так он прокомментировал данные о подорожании курятины в опте. По мнению эксперта, следом за курицей в России увеличится стоимость свинины, а затем и говядины.

Осенью цены на курятину в рознице вырастут на 18–28%. Традиционно вслед за подорожанием курятины — с лагом в 1–3 месяца — вырастут цены на свинину, а еще через 2–4 месяца — на говядину, — сказал Ермоленко.

По словам эксперта, цены на курицу растут на фоне увеличения спроса и наращивания экспорта. Однако главным драйвером является рост издержек производителей, считает он.

Ранее сообщалось о существенном росте оптовых цен на курятину. Так, средняя оптовая стоимость тушки бройлера достигла в середине июля 185 рублей за килограмм, что на 18% больше прошлогоднего показателя. Сильнее всего подорожал используемый в колбасных изделиях фарш механической обвалки — на 40%.

Розничные цены на курятину пока остаются стабильными. В Минсельхозе отмечают, что за июнь они снизились на 0,1% при общем годовом росте всего на 2,9%.

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курятина
мясо
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Наталья Петрова
Н. Петрова
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