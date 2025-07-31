В России выросли оптовые цены еще на один вид мяса

В России выросли оптовые цены еще на один вид мяса Оптовые цены на курятину выросли за год на 18%

Средняя оптовая стоимость курятины достигла в середине июля 185 рублей за килограмм, что на 18% больше прошлогоднего показателя, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные NTech. Больше всего подорожал используемый в колбасных изделиях фарш механической обвалки (+40%).

Подорожание связывают с переключением потребителей на курятину после повышения цен на свинину на 39% год к году и ростом экспорта на 22% за первое полугодие. Кроме того, производители столкнулись с увеличением затрат. Общий рост цен с начала года составил в АПК 5,2%, зарплат – 32%.

Розничные цены на курятину остаются стабильными. В Минсельхозе отмечают, что за июнь они снизились на 0,1% при общем годовом росте всего на 2,9%.

Ранее данные Министерства экономического развития показали, что темпы роста цен в России продолжают замедляться, с 22 по 28 июля 2025 года годовая инфляция составила 9,02%, что ниже показателя предыдущей недели (9,17%). Ведомство отмечает сохранение дефляционных тенденций на потребительском рынке. За отчетный период общий уровень цен снизился на 0,05%. Наибольшее падение цен зафиксировано в продовольственном сегменте (-0,24%).