Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 июля 2025 в 19:16

Власти России обнадежили россиян новостями о подешевевшей еде

Минэкономразвития: годовая инфляция в России за неделю замедлилась до 9,02%

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Темпы роста цен в России продолжают замедляться, с 22 по 28 июля 2025 года годовая инфляция составила 9,02%, что ниже показателя предыдущей недели (9,17%), говорится в данных Министерства экономического развития. Ведомство отмечает сохранение дефляционных тенденций на потребительском рынке. За отчетный период общий уровень цен снизился на 0,05%. Наибольшее падение цен зафиксировано в продовольственном сегменте (-0,24%).

Годовая инфляция на 28 июля зафиксирована на уровне 9,02%, — сообщили в МЭР.

Ранее аналитик AMarkets Игорь Расторгуев заявил, что ключевая ставка Банка России может достичь уровня 13–14% к декабрю 2025 года. Специалист отметил, что для реализации такого сценария потребуется выполнение двух ключевых условий: устойчивое замедление инфляционных процессов и стабилизация национальной валюты.

До этого портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин в разговоре с NEWS.ru высказал предположение о возможном росте розничных цен на бензин примерно на 4% до конца года. Специалист пояснил, что динамика цен на топливо будет соответствовать общему уровню инфляции.

Минэкономразвития
цены
инфляция
товары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МЧС отреагировали на сообщения о распылении химикатов над Нальчиком
Два маленьких брата утонули на испанском побережье
На Камчатке зафиксировали два подземных толчка с разницей в 16 минут
«Стрелы смерти»: военэксперт о перспективах необычного оружия ВС РФ
Мирные люди пострадали при атаке дрона на ЛНР
Ребенок уехал в детский лагерь под Калининградом и умер
«Безумная политика»: в Нидерландах откровенно прошлись по ЕС из-за Украины
В Индии отреагировали на слова Трампа о пошлинах для Нью-Дели
В Дербенте власти оказались недовольны бездействием коммунальщиков
В Узбекистане нашли официальные аналоги для 40 слов-заимствований
Удовлетвори и гуляй: отец собрал коллекцию порно с дочкой на 7 накопителях
Власти России обнадежили россиян новостями о подешевевшей еде
Венгрия получит малый ядерный реактор по зарубежной технологии
Стало известно, какое наказание требуют для обвиняемых по делу «Крокуса»
«Тактика выкручивания рук»: эксперт о пошлинах США для Индии
Удивляю гостей необычным домашним вином! Не из винограда, а из крыжовника
Жительница высокоэтажки забралась на кондиционер, чтобы помыть окно
В Disney показали трейлер продолжения популярного мультфильма
Смертоносные ливни и холод до +12? Погода в Москве в сентябре: чего ждать
Российский посол узнал о ситуации в Анголе, где прошли беспорядки
Дальше
Самое популярное
Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки
Общество

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут
Общество

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 июля: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.