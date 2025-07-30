Власти России обнадежили россиян новостями о подешевевшей еде Минэкономразвития: годовая инфляция в России за неделю замедлилась до 9,02%

Темпы роста цен в России продолжают замедляться, с 22 по 28 июля 2025 года годовая инфляция составила 9,02%, что ниже показателя предыдущей недели (9,17%), говорится в данных Министерства экономического развития. Ведомство отмечает сохранение дефляционных тенденций на потребительском рынке. За отчетный период общий уровень цен снизился на 0,05%. Наибольшее падение цен зафиксировано в продовольственном сегменте (-0,24%).

Годовая инфляция на 28 июля зафиксирована на уровне 9,02%, — сообщили в МЭР.

Ранее аналитик AMarkets Игорь Расторгуев заявил, что ключевая ставка Банка России может достичь уровня 13–14% к декабрю 2025 года. Специалист отметил, что для реализации такого сценария потребуется выполнение двух ключевых условий: устойчивое замедление инфляционных процессов и стабилизация национальной валюты.

До этого портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин в разговоре с NEWS.ru высказал предположение о возможном росте розничных цен на бензин примерно на 4% до конца года. Специалист пояснил, что динамика цен на топливо будет соответствовать общему уровню инфляции.