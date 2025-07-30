Эксперт спрогнозировал ключевую ставку на конец 2025 года Аналитик Расторгуев: к концу года ЦБ может опустить ставку до 13-14%

К концу 2025 года ключевая ставка ЦБ может снизиться до 13-14%, заявил NEWS.ru ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев. По мнению эксперта, для этого необходимо соблюдение двух условий: продолжения замедления инфляции и стабильность курса рубля. Пока что регулятор будет действовать сдержанно, считает он.

Ставка может опуститься в диапазон 13-14% уже к новому году, если инфляция продолжит замедляться, а курс рубля останется относительно стабильным. Ни о каком возвращении к «дешевым деньгам» 2020-2021 годов речи не идет, в условиях внешнеэкономических ограничений Центробанк будет действовать сдержанно, — сказал Расторгуев.

По словам эксперта, до конца 2025 года ЦБ может снизить ключевую ставку на один-два процентных пункта еще один или два раза. После этого начнется фаза «наблюдения», когда ставка останется стабильной на новом уровне, добавил аналитик.

Ранее заместитель председателя правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов заявил, что к концу 2025 года ключевая ставка ЦБ РФ составит 16%. По его словам, на июльском заседании регулятор оставил формулировку прогноза без изменений — нейтральной. Однако из расчетов по средней ставке видно, что в сентябре, скорее всего, ставка будет снижена, объяснил он.