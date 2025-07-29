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29 июля 2025 в 15:15

В Сбербанке озвучили прогноз по ключевой ставке на конец года

Сбербанк ожидает ключевую ставку ЦБ на уровне 16% к концу года

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Сбер» полагает, что к концу 2025 года ключевая ставка ЦБ РФ составит 16%, сообщил заместитель председателя правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов. По его словам, финальный прогноз будет зависеть от решения регулятора по итогам ближайшего заседания, передает РБК.

Мы ожидаем к концу года ключевую ставку Банка России на уровне 16%. Посмотрим на итоги заседания ЦБ, — отметил Скворцов.

Финдиректор Сбербанка добавил, что ЦБ на июльском заседании оставил формулировку прогноза без изменений — нейтральной. Однако из расчетов по средней ставке видно, что в сентябре, скорее всего, ставка будет снижена, объяснил он.

Шаг снижения, скорее всего, станет скромнее, так как ЦБ РФ по-прежнему видит преобладание проинфляционных рисков, в том числе из-за повышенных инфляционных ожиданий, а также опасается изменения параметров госбюджета, — подчеркнул Скворцов.

В «Сбере» также прогнозируют курс доллара на уровне 90 рублей. Скворцов добавил, что недавнее укрепление американской валюты связано в основном с геополитическими факторами, включая высказывания президента США Дональда Трампа.

Ранее стало известно, что Сбербанк ухудшил прогноз по росту кредитования для физических и юридических лиц. Прогноз по росту розничного кредитования (кредитования физлиц) понижен до нуля, тогда как в апрельской презентации показатель прогнозировался на уровне 5%.

Сбербанк
ключевая ставка
Центробанк РФ
доллары
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