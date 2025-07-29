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29 июля 2025 в 13:58

Сбербанк снизил прогнозы по росту объема кредитования на 2025 год

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сбербанк ухудшил прогноз по росту кредитования для физических и юридических лиц, сообщает РИА Новости со ссылкой на презентацию кредитной организации. Прогноз по росту розничного кредитования (кредитования физлиц) понижен до нуля, тогда как в апрельской презентации показатель прогнозировался на уровне 5%.

Рост корпоративного кредитования ожидается на уровне 7–9%, вместо прогнозируемых в апреле 9–11%. В Сбербанке считают, что его розничный портфель будет расти «лучше сектора», а корпоративный — «в соответствии с сектором».

Ранее из публикации Национального бюро кредитных историй стало известно, что число выданных в России автомобильных кредитов за июнь составило 88,5 тысячи, что на 40% меньше, чем в июне прошлого года. В сравнении с прошлым месяцем количество автокредитов выросло на 7,8%. Больше всего займов на покупку автомобиля в прошлом месяце оформили в Подмосковье — 5,71 тысячи, Москве — 5,6 тысячи, Татарстане — 4,4 тысячи, Санкт-Петербурге — 4,01 тысячи и Краснодарском крае — 3,98 тысячи.

Ранее опрошенные Банком России эксперты пересмотрели макроэкономические прогнозы, смягчив ожидания по ключевой ставке. Так, средняя ключевая ставка в 2025 году ожидается на уровне 19,3% против предыдущего прогноза в 20%.

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