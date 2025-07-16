Аналитики пересмотрели прогноз по средней ключевой ставке в России ЦБ: прогноз по средней ключевой ставке в 2025 году понижен с 20% до 19,3%

Эксперты, опрошенные Центральным банком России, пересмотрели макроэкономические прогнозы, смягчив ожидания по ключевой ставке. Так, согласно данным аналитиков, средняя ключевая ставка в 2025 году ожидается на уровне 19,3% против предыдущего прогноза в 20%. Результаты исследования опубликованы на сайте регулятора.

Согласно исследованию, в 2026 году средняя ключевая ставка составит 13,8% вместо 14,2%. При этом в 2027 году прогноз повышен до 10,2% с 10%, а на 2028 год аналитики ожидают ставку 8,5%.

Одновременно эксперты понизили прогнозы по росту ВВП: в 2025 году до 1,4% (с 1,5%), в 2026 и 2027 годах — до 1,6% и 1,8% соответственно (снижение на 1 п. п. по каждому году). В 2028 году экономика, по оценкам, вырастет на 1,9%.

Прогноз по инфляции на 2025 год снижен до 6,8% (с 7,1%), тогда как на 2026 и 2027 годы ожидания повышены до 4,7% и 4,3% соответственно. В 2028 году инфляция, по мнению аналитиков, достигнет целевого уровня в 4%.

Курсовая динамика также пересмотрена в сторону укрепления рубля. Так, среднегодовой курс доллара в 2025 году теперь прогнозируется на уровне 87,3 рубля (ранее — 91,5 рубля), в 2026 году — 97,5 рубля, в 2027 году — 101,5 рубля, а в 2028 году — 105 рублей.

Ранее финансовый аналитик и трейдер Артем Звездин заявил NEWS.ru, что Центробанк России может понизить ключевую ставку на 2% уже 25 июля, когда состоится заседание совета директоров регулятора. По его словам, решение будет зависеть от данных по инфляции за первую неделю июля и первое полугодие 2025 года.