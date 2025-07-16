Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 июля 2025 в 19:28

Аналитики пересмотрели прогноз по средней ключевой ставке в России

ЦБ: прогноз по средней ключевой ставке в 2025 году понижен с 20% до 19,3%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты, опрошенные Центральным банком России, пересмотрели макроэкономические прогнозы, смягчив ожидания по ключевой ставке. Так, согласно данным аналитиков, средняя ключевая ставка в 2025 году ожидается на уровне 19,3% против предыдущего прогноза в 20%. Результаты исследования опубликованы на сайте регулятора.

Согласно исследованию, в 2026 году средняя ключевая ставка составит 13,8% вместо 14,2%. При этом в 2027 году прогноз повышен до 10,2% с 10%, а на 2028 год аналитики ожидают ставку 8,5%.

Одновременно эксперты понизили прогнозы по росту ВВП: в 2025 году до 1,4% (с 1,5%), в 2026 и 2027 годах — до 1,6% и 1,8% соответственно (снижение на 1 п. п. по каждому году). В 2028 году экономика, по оценкам, вырастет на 1,9%.

Прогноз по инфляции на 2025 год снижен до 6,8% (с 7,1%), тогда как на 2026 и 2027 годы ожидания повышены до 4,7% и 4,3% соответственно. В 2028 году инфляция, по мнению аналитиков, достигнет целевого уровня в 4%.

Курсовая динамика также пересмотрена в сторону укрепления рубля. Так, среднегодовой курс доллара в 2025 году теперь прогнозируется на уровне 87,3 рубля (ранее — 91,5 рубля), в 2026 году — 97,5 рубля, в 2027 году — 101,5 рубля, а в 2028 году — 105 рублей.

Ранее финансовый аналитик и трейдер Артем Звездин заявил NEWS.ru, что Центробанк России может понизить ключевую ставку на 2% уже 25 июля, когда состоится заседание совета директоров регулятора. По его словам, решение будет зависеть от данных по инфляции за первую неделю июля и первое полугодие 2025 года.

Центробанк
экономика
ключевая ставка
курсы валют
ВВП
аналитики
прогнозы
опросы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Киеве сделали заявление по переговорам с Россией
Мигранты завезли смерть: в РФ вспышка менингита, ждать ли эпидемии
Обязательно закройте! Эти маринованные кабачки исчезнут первыми зимой
Молодой турист спрыгнул с водопада и захлебнулся
Путин назвал «хитрюгой» предложившего расширить льготы сотрудника ММК
Путин испытал горнолыжные склоны Башкирии
Стало известно о проблемах раненых из известного подразделения
Раскрыты связи Юлии Тимошенко в украинском военном руководстве
Экс-депутат Рады объяснил решение Киева о наборе 60-летних в ВСУ
Изголодавшиеся по отдыху вынудили «Аэрофлот» добавить рейс в Геленджик
Появился трейлер последнего сезона «Очень странных дел»
Возвращение в «Универ», долг 700 тысяч, вес: как живет Мария Кожевникова
Суд заочно арестовал известного иноагента
На похоронах Мороза не увидели бывшего зятя и мужа Собчак
Агутин пожаловался на две серьезные проблемы в своей жизни
Самое вкусное: рецепт огурцов на зиму «Натали» — готовим и не паримся
Врач объяснил разницу между бактериальным и вирусным менингитом
Зеленский сделал важное заявление о Шмыгале
Пашинян рассказал, в чем ему нет равных
Стало известно, как уходил из жизни Юрий Мороз
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.