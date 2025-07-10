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10 июля 2025 в 07:05

Экономист предсказал резкое снижение ключевой ставки уже в июле

Аналитик Звездин: Центробанк может на 2% понизить ключевую ставку 25 июля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Центробанк России может понизить ключевую ставку на 2% уже 25 июля, когда состоится заседание совета директоров регулятора, заявил NEWS.ru финансовый аналитик и трейдер Артем Звездин. По его словам, решение будет зависеть от данных по инфляции за первую неделю июля и первое полугодие 2025 года.

ЦБ почти без сомнения понизит ключевую ставку. Весь вопрос в величине этого снижения. Ранее уже были намеки, и не раз, что ставку могут снизить сразу на 2%. Однако это было до ускорения инфляции последних недель из-за роста тарифов ЖКХ. По сути, все будет зависеть от уровней инфляции за первую неделю июля и первое полугодие 2025 года, — пояснил Звездин.

Он отметил, что если уровень инфляции в РФ останется ниже 10% и будет заметно замедление роста цен без учета тарифов ЖКХ, то регулятор может ускорить смягчение денежно-кредитной политики. Однако он добавил, что ускорение инфляции и сохранение высоких темпов роста цен могут привести к более осторожному решению — снижению ключевой ставки лишь на 1%.

Если инфляция останется ниже 10% и без учета роста тарифов ЖКХ будет заметно замедление роста цен, ЦБ может ускорить смягчение ДКП. Если же инфляция ускорится и будут риски сохранения завышенных темпов роста цен, то в этом случае ставку снизят лишь на 1%. ЦБ вынужден оценивать риски экономической устойчивости в первую очередь с призмы таргетирования инфляции. Поэтому даже возможное переохлаждение экономического роста не является существенным условием для достижения целей по инфляции, — резюмировал Звездин.

Ранее главный экономист госкорпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач заявил, что российская экономика в настоящее время находится на грани спада, однако рецессии не предвидится. По его словам, во второй половине года она начнет подниматься.

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