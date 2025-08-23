Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Калуги

В аэропорту Калуги введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации. Принятые меры связаны с обеспечением безопасности полетов.

Аэропорт Калуга (Грабцево): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

Ранее в международном аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов на неопределенный срок. Как пояснил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко, меры приняты для гарантирования безопасности авиационных операций. Пассажирам рекомендовали уточнять информацию о рейсах у перевозчиков, пока специалисты проводят необходимые мероприятия для нормализации работы аэропорта.

Вместе с тем Минтранс России разработал регламент по введению аэропортового сбора в размере 150 рублей с пассажира для модернизации инфраструктуры аэродромов. Проект постановления предусматривает, что сбор будут оплачивать авиакомпании с 1 марта 2026 года в течение шести лет. Оператором распределения средств станет ФГУП «Администрация гражданских аэропортов».