Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 11:16

Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Калуги

Фото: Виталий Белоусов /РИА Новости

В аэропорту Калуги введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации. Принятые меры связаны с обеспечением безопасности полетов.

Аэропорт Калуга (Грабцево): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

Ранее в международном аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов на неопределенный срок. Как пояснил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко, меры приняты для гарантирования безопасности авиационных операций. Пассажирам рекомендовали уточнять информацию о рейсах у перевозчиков, пока специалисты проводят необходимые мероприятия для нормализации работы аэропорта.

Вместе с тем Минтранс России разработал регламент по введению аэропортового сбора в размере 150 рублей с пассажира для модернизации инфраструктуры аэродромов. Проект постановления предусматривает, что сбор будут оплачивать авиакомпании с 1 марта 2026 года в течение шести лет. Оператором распределения средств станет ФГУП «Администрация гражданских аэропортов».

Калуга
Росавиация
ограничения
аэропорты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские войска стерли в пыль военное предприятие Украины
Названы населенные пункты, которые теперь контролируют ВС России
Погода в Москве в воскресенье, 24 августа: ждать ли ливней и сильного ветра
Лечо с клюквой! Вы такого еще не пробовали
Раскрыты новые детали о застрявшей на пике Победы альпинистке
Матвиенко поздравила Мехрибан Алиеву с днем рождения
Гибель двух батальонов ВСУ в Краматорске попала на видео
Самая простая и вкусная шарлотка: быстрый рецепт
Мадонна показала редкие кадры со своими биологическими детьми
У российской границы появится новый международный порт
«Всю жизнь боюсь»: Киркоров признался в одном необычном страхе
В НАТО раскрыли свои планы по отправке военных на Украину
Западу пообещали «крайне жесткий ответ» при покушении на суда России
«Сильно младше»: звезда «СашиТани» улетела на море с голубоглазым блондином
Россиянам рассказали, память каких мучеников нужно чтить 23 августа
Известная актриса призналась, что улетела из России вместе с сыном
Духовный советник Трампа снова собрался на Украину
Мошенники стали прикидываться операторами городской связи
Пожар охватил птицефабрику в Челябинской области
Популярный американский рэпер отказался от концерта в России
Дальше
Самое популярное
Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные
Общество

Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!
Общество

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.