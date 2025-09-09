Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 23:44

Росавиация ограничила работу аэропорта в Калуге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международный аэропорт Калуга перестал обслуживать авиарейсы, заявил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Он отметил, что ограничения носят временный характер.

Аэропорт Калуга (Грабцево): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — подчеркнул представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что свыше 60 рейсов задерживается более чем на два часа в петербургском аэропорту Пулково. Авиагавань работает в условиях ограничений воздушного пространства уже около 18 часов, 39 рейсов ушли на запасные аэродромы. Несмотря на это ситуация в терминале Пулково остается спокойной.

До этого стало известно, что американский самолет разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis провел патрулирование над акваторией Черного моря. Из данных, опубликованных Flightradar24, следует, что воздушное судно вылетело из аэропорта в районе румынской Констанцы. По информации сервиса, борт достиг побережья Турции и направился обратно к Румынии. Конечный маршрут самолета неизвестен.

