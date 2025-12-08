ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 08:00

Признания наемников ВСУ и кризис с ракетами: новости СВО к утру 8 декабря

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
ВС РФ продвигаются на Купянском направлении, в Раде заявили о критической ситуации с ракетами Patriot, в Ленобласти завершили работу по обезвреживанию обломков БПЛА. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 7 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

ВС РФ продвигаются на ключевом направлении в зоне СВО

Российские войска уверенно продвигаются на Купянском направлении, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов, когда поздравлял военных с освобождением населенного пункта Кучеровка в Харьковской области. Он поблагодарил бойцов за успешное выполнение боевых задач, передает пресс-служба Минобороны России.

Глава министерства также выразил уверенность, что стойкость и профессионализм российских солдат обеспечат безопасность государства. Белоусов подчеркнул, что имена воинов, погибших в борьбе за национальные интересы, навсегда останутся примером любви к Родине.

К Зеленскому обратились с резким призывом из-за территорий

Президент Украины Владимир Зеленский не имеет иного выбора, кроме как принять территориальные уступки в качестве основы для переговоров, заявила директор Института Лейбница по исследованию мира и конфликтов Николь Дайтельхофф. По словам эксперта, он «загнан в угол» и должен начать диалог немедленно.

Автор статьи отметила, что переговорные позиции Зеленского серьезно ослаблены из-за коррупционного скандала в его окружении, неудач на фронте, включая потерю важных населенных пунктов, падение морального духа в армии и рост дезертирства.

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

В Ленобласти обезвредили обломки БПЛА

Работа по обезвреживанию обломков БПЛА в Киришском районе Ленобласти завершена, сообщила пресс-служба администрации региона в Telegram-канале. Уточняется, что никто не пострадал.

В пресс-службе подчеркнули, что оставшиеся элементы беспилотников собраны. Их передали в Следственный комитет для продолжения работы.

Трамп рассказал, чем его разочаровал Зеленский

Президент США Дональд Трамп выразил свое разочарование Владимиром Зеленским. Глава Белого дома пояснил, что тот до сих пор не ознакомился с подготовленным американской администрацией проектом мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

Он подчеркнул, что окружение Зеленского было крайне довольно предложением американских властей, но мнение самого президента Украины до сих пор не озвучено. Трамп добавил, что «кому-то придется объяснить», почему Зеленский до сих пор не изучил детали сделки.

На Украине забили тревогу из-за критической ситуации с Patriot

Ситуация с предоставлением американских ракет Patriot Украине приобрела критический поворот, заявил секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности Роман Костенко. По его словам, в стране в целом есть проблема с поставками вооружений.

Костенко напомнил, что на Украине всегда наблюдалась нехватка ракет. Однако на данный момент ситуация со всеми вооружениями стала кризисной, добавил он.

Наемник признал постыдную правду о ВСУ

Вооруженные силы Украины отправляют иностранных наемников на фронт практически без подготовки, рассказал один из таких солдат, японец Хару. По его словам, сначала он с другими наемниками прошел ускоренный курс стрельбы в Киеве, а затем его направили в Житомир.

Затем японец попал в подразделение, руководство которого показало полную некомпетентность. Оно неоднократно отправляло иностранцев в безрассудные и плохо подготовленные операции. В итоге многие наемники и сам Хару решили дезертировать.

