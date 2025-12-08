ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 00:16

В Ленобласти обезвредили обломки БПЛА

В Ленинградской области закончили работу по обезвреживанию обломков БПЛА

Дрон ВСУ Дрон ВСУ Фото: Социальные сети
Работа по обезвреживанию обломков БПЛА в Киришском районе Ленобласти завершена, сообщила пресс-служба администрации региона в своем Telegram-канале. Уточняется, что никто не пострадал.

Взрывотехники завершили работу по обезвреживанию обломков БПЛА в Киришском районе Ленобласти. Тротил уничтожен на месте. Пострадавших и разрушений нет. Угроза безопасности ликвидирована, — говорится в публикации.

В пресс-службе подчеркнули, что оставшиеся элементы беспилотников собраны. Их передали в Следственный комитет для продолжения работы.

Ранее в Минобороны РФ информировали, что российские системы ПВО уничтожили 172 беспилотника ВСУ самолетного типа. Также были ликвидированы четыре управляемые ракеты «Нептун» большой дальности. Кроме того, в ведомстве рассказали, что российские войска нанесли по Украине удар высокоточным оружием, в том числе ракетами «Кинжал» и БПЛА. Целью стала транспортная инфраструктура и топливная энергетика, используемая в интересах ВСУ.

До этого стало известно, что в ночь на 7 декабря силы ПВО ликвидировали и перехватили 77 украинских беспилотников над регионами России. 42 и 12 БПЛА уничтожили над территориями Саратовской и Ростовской областей соответственно, 10 и 9 — над Крымом и Волгоградской областью.

ВСУ
БПЛА
атаки
дроны
В Ленобласти обезвредили обломки БПЛА
