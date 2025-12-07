ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 07:19

Силы ПВО за ночь ликвидировали 77 украинских БПЛА

Дрон ВСУ
Силы ПВО за ночь 7 декабря ликвидировали и перехватили 77 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, 42 и 12 БПЛА уничтожили над территориями Саратовской и Ростовской областей соответственно, 10 и девять — над Крымом и Волгоградской областью.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, силы ПВО также ликвидировали и перехватили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области. Еще по одному БПЛА сбили над территориями Астраханской области и Чеченской Республики.

Ранее сообщалось, что силы ПВО в ночь на 6 декабря ликвидировали и перехватил 116 украинских беспилотников над регионами России. Как передает пресс-служба Минобороны РФ, 29 и 27 БПЛА были уничтожены над территориями Рязанской и Воронежской областей соответственно, 23 и 21 — над Брянской и Белгородской областями, еще шесть БПЛА сбили над Тверской областью.

Минобороны РФ
атаки
БПЛА
Саратовская область
