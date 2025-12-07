ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 12:28

Российская ПВО перехватила четыре вражеских «Нептуна»

МО: силы ПВО сбили за сутки 172 беспилотника ВСУ

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Российские системы ПВО уничтожили 172 беспилотника ВСУ самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны РФ. Также были ликвидированы четыре управляемые ракеты «Нептун» большой дальности.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 172 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сообщили в оборонном ведомстве.

Также в Минобороны рассказали, что российские войска нанесли по Украине удар высокоточным оружием, в том числе ракетами «Кинжал» и БПЛА. Целью стала транспортная инфраструктура и топливная энергетика, используемая в интересах ВСУ.

До этого стало известно, что в ночь на 7 декабря силы ПВО ликвидировали и перехватили 77 украинских беспилотников над регионами России. 42 и 12 БПЛА уничтожили над территориями Саратовской и Ростовской областей соответственно, 10 и 9 — над Крымом и Волгоградской областью.

Позже появилась информация, что вышка линии электропередачи получила повреждения при атаке украинского БПЛА в Ростовской области. Без электричества остались 250 местных жителей.

ПВО
Минобороны РФ
БПЛА
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне столкнулись с опасной «эпидемией» на популярном заграничном курорте
В Ангарске ввели особый режим из-за проблем на ТЭЦ
История с избиением пса в лифте столичной многоэтажки получила продолжение
Сирота обвинила приемных родителей в краже миллиона рублей
Россияне могут столкнуться с дефицитом урожая
Стало известно, что произошло на переговорах ЕС с Украиной и США
Погода в Москве в понедельник, 8 декабря: ждать ли заморозков и снегопада
В вопросе догазификации Адыгеи появилась ясность
«Искупить грехи»: наемник признал постыдную правду о ВСУ
Рыбацкая леска спасла беженца от БПЛА
Пояс UFC снова в России: кадры легендарной схватки Яна и Двалишвили
Аль Пачино заподозрили в тайной женитьбе
На Западе рассказали о трудностях ЕС в переговорах с США и Украиной
Южная Корея «опрокинула» КНДР ради учений с США
Уволенный сотрудник украл у бывшего босса две тонны сала
Дмитриев поддержал заявление Маска о Четвертом рейхе
Цзю раскрыл секрет победы Петра Яна над Двалившвили
«Человек-жулик»: россияне атаковали Тома Холланда из-за аферы с Долиной
В ГД ответили, почему ЕС планирует начать конфликт с Россией в 2030 году
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 7 декабря, фото, видео
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому
Общество

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому

Достаю фарш и чеснок — тефтели не нужны! Готовлю схторац: котлеты в ароматном соусе как в Армении
Общество

Достаю фарш и чеснок — тефтели не нужны! Готовлю схторац: котлеты в ароматном соусе как в Армении

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.