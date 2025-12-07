Российская ПВО перехватила четыре вражеских «Нептуна»

Российские системы ПВО уничтожили 172 беспилотника ВСУ самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны РФ. Также были ликвидированы четыре управляемые ракеты «Нептун» большой дальности.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 172 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сообщили в оборонном ведомстве.

Также в Минобороны рассказали, что российские войска нанесли по Украине удар высокоточным оружием, в том числе ракетами «Кинжал» и БПЛА. Целью стала транспортная инфраструктура и топливная энергетика, используемая в интересах ВСУ.

До этого стало известно, что в ночь на 7 декабря силы ПВО ликвидировали и перехватили 77 украинских беспилотников над регионами России. 42 и 12 БПЛА уничтожили над территориями Саратовской и Ростовской областей соответственно, 10 и 9 — над Крымом и Волгоградской областью.

Позже появилась информация, что вышка линии электропередачи получила повреждения при атаке украинского БПЛА в Ростовской области. Без электричества остались 250 местных жителей.