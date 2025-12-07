ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 07:53

Россияне остались без света после атаки дрона

Слюсарь: жители хутора Колундаевский остались без света после атаки БПЛА

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Вышка линии электропередачи получила повреждения при атаке украинского БПЛА в Ростовской области, без электричества остались 250 местных жителей, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, пострадавших нет.

В Шолоховском районе на окраине хутора Колундаевский повреждения получила вышка ЛЭП. Без электроснабжения остались 250 жителей хутора. Восстановительные работы начнутся в светлое время суток, — отметил он.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь 7 декабря ликвидировали и перехватили 77 украинских беспилотников над регионами России. По данным пресс-службы Минобороны РФ, по 42 и 12 БПЛА уничтожили над территориями Саратовской и Ростовской областей соответственно, по 10 и девять — над Крымом и Волгоградской областью.

В ночь на 4 декабря средства ПВО перехватили и уничтожили 76 дронов противника. Больше всего БПЛА заметили над Крымом, там сбили 21 беспилотник. Еще 16 уничтожили над Ростовской областью, 14 — над Ставропольским краем, семь — над Белгородской областью, четыре — над Брянской. Также одну цель ликвидировали над Черным морем.

