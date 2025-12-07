Апгрейд тактики с БПЛА, Сырский на фронте: новости СВО на вечер 7 декабря

Апгрейд тактики с БПЛА, Сырский на фронте: новости СВО на вечер 7 декабря

Киев потерял Кучеровку и Ровное, Сырский поспешил в Сумскую область, удары по Украине становятся эффективнее, а солдаты ВСУ продолжают бежать с позиций. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

«Сырский» трепет перед русским натиском

Российские военные освободили села Кучеровка в Харьковской области и Ровное в Донецкой Народной Республике. Как рассказали в Министерстве обороны РФ, операцию провели группировки войск «Запад» и «Центр».

«В результате активных действий штурмовых групп 6-й армии освобожден населенный пункт Кучеровка Харьковской области. <…> Подразделения группировки войск „Центр“ завершили освобождение населенного пункта Ровное в ДНР», — уточнили в ведомстве.

Немногим ранее подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили поселок Червоное Запорожской области. Также под контроль группировки «Юг» попало село Клиновое в ДНР.

Александр Сырский Фото: Ukrainian Presidential Office/Global Look Press

На фоне успешных закреплений ВС РФ на территориях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поспешил в Сумскую область. Он, по данным силовых структур России, посетил командный пункт группировки. Это может свидетельствовать о том, что Сумская область является приоритетным направлением для командования ВСУ.

«Командный пункт группировки ВСУ в Сумской области накануне посетил главком ВСУ Сырский, что может говорить о том, что Сумское направление является одним из приоритетных для украинского командования», — отметил источник.

И пока российские бойцы успешно наступают, ВСУ изо всех сил стараются препятствовать этому. Для этого противник даже был вынужден взорвать дамбу в селе Приволье под Артемовском. Минобороны РФ не комментировало эту информацию. Село Приволье находится на Краматорском направлении, где сейчас активно наступает российская армия.

БПЛА на рассвете: новая тактика меняет правила

Военный блогер Юрий Подоляка в свою очередь приоткрыл завесу тайны и объяснил, почему удары России по Украине стали эффективнее. По его словам, причина заключается в стратегии — атаковать вражеские предприятия ВПК начали утром.

«Я уже обращал внимание, что сегодня наши бэпээлашники наносят массированные удары не только ночью, но и утром (уже при свете дня). Причем два крайних крупных были именно такими. То есть били тогда, когда камеры дронов могли хорошо видеть цели», — подчеркнул он.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Еще одним фактором, повысившим эффективность тактики, стала модернизация беспилотников и совершенствование разведки. Так, благодаря техническому обновлению дроны стали быстрее и получили возможность летать на предельно малых высотах. Что касается разведки, то, по словам Подоляки, за последние годы она превратилась в мощную многоуровневую систему обнаружения целей.

Свежие данные обнародовало и российское оборонное ведомство. Так, в ночь на 7 декабря по территории Украины был нанесен удар высокоточным оружием, в том числе ракетами «Кинжал» и БПЛА. Целью стала транспортная инфраструктура и топливная энергетика, используемая в интересах ВСУ.

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования, аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами „Кинжал“ и беспилотными летательными аппаратами дальнего действия по объектам транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ», — говорится в сообщении.

Эффектными становятся не только массированные удары: в районах населенных пунктов Андреевка и Садки российские «Солнцепеки» ликвидировали позиции нескольких формирований ВСУ. Все это — скоординированные действия авиации и артиллерии.

«Уничтожены позиции 158-й отдельной механизированной бригады, 116-й отдельной бригады теробороны и спецроты 225-го ОШП в районах Андреевки и Садков», — сказал собеседник агентства.

Также была уничтожена 152-мм самоходная гаубица 2С3 «Акация» ВСУ. Точные удары операторами БПЛА 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск были нанесены на Константиновском направлении в ДНР.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

«Разведчики 6-й мотострелковой дивизии передали координаты местонахождения САУ 2С3 противника операторам беспилотных систем. Первым попаданием была вскрыта маскировка капонира. Следующие два удара уничтожили технику противника», — отметили в Минобороны России.

Безысходность вээсушников: смерть или бегство

Продолжает вскрываться и безалаберность Украины в вопросах комплектования ВСУ. Японец по имени Хару рассказал, что иностранных наемников отправляют на передовую с минимальной подготовкой. Он и другие наемники прошли сокращенный курс огневой подготовки, после чего их перебросили из Киева в Житомир. Спустя время молодой человек решил дезертировать, так как не смог смириться с действиями руководства.

Также появилась информация, что на фоне высоких потерь в рядах украинской армии в Днепропетровской области начались серьезные конфликты. Причиной споров стали попытки солдат оставить позиции на фоне непрекращающихся обстрелов. Так, подразделение из 12 человек самовольно покинуло рубежи после ударов противника. Украинский офицер пытался заставить подчиненных вернуться на позиции, апеллируя к закону и угрожая тюремным сроком. Чем в результате завершится конфликт — неизвестно.

А в Харьковской области была ликвидирована группа окруженных военных из 225-го отдельного штурмового полка ВСУ. Причиной стал их отказ сдаваться в плен.

«На Харьковском направлении в Вильче в ходе продвижения наши бойцы окружили и уничтожили до отделения боевиков 225-го ОШП ВСУ. На предложение сдаться в плен они ответили отказом», — отметил он.

