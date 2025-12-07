ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025

Удары по Украине сегодня, 7 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия

Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Вооруженные силы России сегодня ночью, 7 декабря, нанесли удар по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 7 декабря

Российские военные в ночь на 7 декабря нанесли комбинированный удар беспилотниками «Герань», ОТКР «Искандер» и гиперзвуковыми «Кинжалами» по объектам ВСУ, а также энергетической и железнодорожной инфраструктур на Украине, сообщает Telegram-канал Readovka.

«Этой ночью Россия провела один из самых интенсивных комбинированных ударов за последние месяцы. В Фастове поврежден железнодорожный вокзал, в Кременчуге фиксируются перебои со светом, водой и отоплением», — отметил источник.

МЧС Украины МЧС Украины Фото: Социальные сети

В Черниговской области, по данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, удары были нанесены по военным складам, пунктам дислокации ВСУ, железнодорожной инфраструктуре и объектам энергетики, в Сумской области целями стали склады с горюче-смазочными материалами и пункты временной дислокации украинских формирований в приграничье, в Киевской области — железнодорожный узел в Фастове.

«По моим данным, вокзал в Фастове разрушен полностью — подтверждено кадрами ГСЧС Украины. Движение поездов через станцию остановлено, часть рейсов отменена на несколько дней. Это уже третий удар по Фастову за неделю — теперь узел точно встанет до весны», — отметил подпольщик в авторском Telegram-канале.

В Кременчуге Полтавской области в ночь на 7 ноября были нанесены удары по военным складам и объектам инфраструктуры — ТЭЦ, НПЗ и подстанциям, добавил Лебедев.

МЧС Украины МЧС Украины Фото: Социальные сети

«Это был именно комбинированный удар с аэробаллистикой. Мэр Кременчуга уже утром официально подтвердил: перебои со светом, водой и отоплением по всему городу. Теперь там света нет по 18–20 часов в сутки, промышленность встает. Один из последних крупных энергетических узлов центра Украины уходит в длительный офлайн», — уточнил Лебедев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

