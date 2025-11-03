Мокрый снег и потепление до 0? Погода в Москве в новогоднюю ночь: что ждать

В Москве в новогоднюю ночь ожидаются устойчивые отрицательные температуры и осадки в виде снега. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 31 декабря на 1 января, ждать мокрый снег и потепление до 0 градусов?

Какая погода будет в Москве в новогоднюю ночь

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что предстоящая зима в Москве ожидается достаточно мягкой.

«В целом прогноз грядущей зимы в столице представляется как немного мягкий и несуровый. Средняя ночная температура воздуха в Москве — от -8 до -13 градусов, а дневная — от -2 до -7 градусов, но, конечно, с периодическими волнами тепла и холода и нормальными сугробами высотой до 30–40 см», — отметил он.

По предварительным данным метеосервисов, последний день 2025 года, 31 декабря, будет пасмурным и снежным. Температура воздуха в течение дня составит — от -5 градусов утром до -1 градуса днем, а к вечеру вновь начнет постепенно понижаться, достигнув к полуночи -8 градусов. Снег, который будет идти в первой половине дня, к вечеру ослабнет, но пасмурная погода сохранится. Атмосферное давление будет относительно низким, около 729–738 миллиметров ртутного столба, а ветер ожидается южный и юго-западный, умеренный, с порывами до 5–7 м/с.

Первый день нового года, 1 января 2026 года, встретит москвичей небольшими морозами. Ночью температура продолжит опускаться и достигнет своего минимума к утру. Днем 1 января температура воздуха составит от -3 до -5 градусов. Погода будет преимущественно облачной, осадки в течение дня маловероятны. Атмосферное давление будет более высоким, чем накануне, около 740–743 миллиметров ртутного столба, а ветер ослабеет и станет западным и юго-западным.

Таким образом, в российской столице мокрого снега и потепления до 0 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь

В последний день 2025 года погода в Санкт-Петербурге будет определяться пасмурной погодой. Согласно почасовому прогнозу, утро и день 31 декабря пройдут при температуре от -5 до -7 градусов, с сохранением пасмурной погоды и периодическим слабым снегом. В течение дня атмосферное давление будет постепенно расти с 741 до 750 мм ртутного столба, что свидетельствует об устойчивом характере погоды. К вечеру новогоднего дня, согласно прогнозу, столбики термометров могут опуститься до -8 градусов, при этом осадки практически прекратятся, а облачность станет менее плотной. Небольшой ветер западного направления со скоростью 3–4 м/с создаст дополнительный дискомфорт.

Первый день нового 2026 года встретит петербуржцев более ясной, но несколько более холодной погодой. В течение дня 1 января температура продолжит постепенно снижаться, достигнув к полудню отметки в -10 градусов, при этом небо прояснится до ясного, а ветер ослабеет до 1–2 м/с. Атмосферное давление продолжит медленный рост.

