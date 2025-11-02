Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 14:47

Обильные ливни и тепло до +12? Погода в Москве в начале недели: чего ждать

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В начале следующей недели в российскую столицу придет волна небольшого потепления, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 3 по 5 ноября, ждать ли обильных ливней и тепла до +12 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале недели

По словам Евгения Тишковца, в Москву на следующей неделе придет теплый атмосферный фронт, который принесет с собой дожди.

«В понедельник „скользнет“ теплый атмосферный фронт, сопровождаемый натеканием многоярусной облачности, днем брызнет небольшой дождь. Под утро около +2–5 градусов, в светлое время суток — от +6 до +9 градусов. Во вторник, 4 ноября, в День народного единства, в течение суток столбики термометров будут колебаться от +6 до +9 градусов, ночью, в теплом секторе циклона, временами дождь, днем — при прохождении холодного атмосферного фронта — кратковременный ливень. В ночь на среду, благодаря слабовыраженному промежуточному гребню антициклона, немного распогодится, туман, на термометрах днем — от +3 до +6 градусов, осадки маловероятны», — рассказал синоптик.

По данным метеоцентров, погода в понедельник, 3 ноября, будет определяться облачностью. Дневная температура воздуха составит около +6–9 градусов, а ночью столбики термометров покажут +4–6 градусов. В течение дня ожидается переменная облачность, а в утренние и дневные часы возможен небольшой дождь. Ветер будет южным или юго-восточным, умеренной силы, скоростью 3–4 м/с. Атмосферное давление будет относительно низким, около 749–753 миллиметров ртутного столба.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вторник, 4 ноября, обещает быть самым теплым и дождливым днем в этом периоде. Температура днем достигнет +8–10 градусов, а ночью составит +7–8 градусов. Почти весь день будет идти дождь, который временами может ослабевать до мороси. Ветер сохранит южное и юго-западное направление, его скорость ожидается в пределах 2–3 м/с. Атмосферное давление останется низким, около 748–752 миллиметров ртутного столба.

В среду, 5 ноября, погода останется облачной, но температура немного понизится. Днем воздух прогреется до +7–8 градусов, а ночью остынет до +4–6 градусов. Осадки в виде дождя будут продолжаться, особенно в первой половине дня. Ветер будет юго-западным, умеренным, скоростью 2–5 м/с. Атмосферное давление начнет медленно расти и составит около 751–755 миллиметров ртутного столба.

Таким образом, в Москве в начале следующей недели прогнозируются обильные ливни, но тепла до +12 градусов не ожидается.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале недели

По данным метеорологических центров, погода в понедельник, 3 ноября, будет определяться облачностью и продолжительными дождями. Температура воздуха в течение всего дня ожидается на уровне +7–8 градусов, а ночью составит +6–7 градусов. Небо будет закрыто облаками, а дождь, который начнется еще утром, вероятнее всего, продолжится до вечера, временами ослабевая до слабого, но полностью не прекращаясь. Ветер будет южным и юго-западным, умеренной силы, скоростью 2–3 м/с. Атмосферное давление будет относительно низким, около 756–758 миллиметров ртутного столба.

Вторник, 4 ноября, станет самым теплым днем в этом трехдневном периоде. Согласно прогнозам, температура днем может достичь +9–11 градусов, а ночью составит +7–9 градусов. Погода обещает быть переменчивой. Утро будет пасмурным с осадками, однако в течение дня дождь может прекратиться. Ветер сохранит юго-западное направление, его скорость ожидается в пределах 2–5 м/с. Атмосферное давление останется практически без изменений.

В среду, 5 ноября, жителей Северной столицы вновь ждет облачная и дождливая погода. Температура днем останется достаточно высокой, около +9–11 градусов, а ночью опустится до +7–9 градусов. Возможен дождь, особенно в утренние часы. Ветер будет юго-западным и западным, умеренным, а его порывы могут достигать 5–6 м/с. Атмосферное давление будет стабильным, около 759–761 миллиметра ртутного столба.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 2 ноября: что завтра, проблемы со сном, апатия

Королевская семья Британии: последние новости, ненависть Эндрю к Миддлтон

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 2 ноября: где сбои в России

погода
Москва
новости
синоптики
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В президентской библиотеке в Кремле обнаружен фрагмент танка
Черному риелтору с двумя пожизненными компенсируют «судебную волокиту»
В Верховной раде назвали популизмом социальные инициативы Зеленского
Судья за рулем Lexus насмерть сбила человека на Украине
Скончался известный фотограф
Карл III прервал молчание после кровавой резни в поезде на востоке Британии
«Может, одумаются»: депутат о последствиях ядерных испытаний США
Атака БПЛА сорвала десятки рейсов и планы отдыхающих
В Сеть попали кадры из личной библиотеки Путина с подарками от бойцов СВО
Детство на Украине, сын во Франции, новые роли: как живет Сергей Барковский
В ЛНР разрешили избавляться от агрессивных животных
Бывший украинский военный раскрыл, сколько стоит уволиться из ВСУ
Сотрудники прокуратуры постучались в дверь квартиры рэпера Icegergert
Скандал с россиянами в разрушенном отеле Кубы получил неожиданный поворот
Политолог раскрыл цель заявлений Маска о запрете спасать астронавтов с МКС
Снежный шторм накроет один регион России
Стало известно, где «на Руси» лечиться хорошо
Раскрыты причины отмены «Некрокомиккона»
Лечебная диета «Стол № 5»: правила, продукты и меню на неделю
Лифт с девушкой внутри сорвался с 12-го этажа в Москве
Дальше
Самое популярное
Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса
Общество

Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса

Вкуснее мяса! Картофельные зразы с яйцом и луком — ленивый ужин без хлопот и танцев с бубном
Общество

Вкуснее мяса! Картофельные зразы с яйцом и луком — ленивый ужин без хлопот и танцев с бубном

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно
Россия

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.