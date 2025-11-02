Обильные ливни и тепло до +12? Погода в Москве в начале недели: чего ждать

В начале следующей недели в российскую столицу придет волна небольшого потепления, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 3 по 5 ноября, ждать ли обильных ливней и тепла до +12 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале недели

По словам Евгения Тишковца, в Москву на следующей неделе придет теплый атмосферный фронт, который принесет с собой дожди.

«В понедельник „скользнет“ теплый атмосферный фронт, сопровождаемый натеканием многоярусной облачности, днем брызнет небольшой дождь. Под утро около +2–5 градусов, в светлое время суток — от +6 до +9 градусов. Во вторник, 4 ноября, в День народного единства, в течение суток столбики термометров будут колебаться от +6 до +9 градусов, ночью, в теплом секторе циклона, временами дождь, днем — при прохождении холодного атмосферного фронта — кратковременный ливень. В ночь на среду, благодаря слабовыраженному промежуточному гребню антициклона, немного распогодится, туман, на термометрах днем — от +3 до +6 градусов, осадки маловероятны», — рассказал синоптик.

По данным метеоцентров, погода в понедельник, 3 ноября, будет определяться облачностью. Дневная температура воздуха составит около +6–9 градусов, а ночью столбики термометров покажут +4–6 градусов. В течение дня ожидается переменная облачность, а в утренние и дневные часы возможен небольшой дождь. Ветер будет южным или юго-восточным, умеренной силы, скоростью 3–4 м/с. Атмосферное давление будет относительно низким, около 749–753 миллиметров ртутного столба.

Вторник, 4 ноября, обещает быть самым теплым и дождливым днем в этом периоде. Температура днем достигнет +8–10 градусов, а ночью составит +7–8 градусов. Почти весь день будет идти дождь, который временами может ослабевать до мороси. Ветер сохранит южное и юго-западное направление, его скорость ожидается в пределах 2–3 м/с. Атмосферное давление останется низким, около 748–752 миллиметров ртутного столба.

В среду, 5 ноября, погода останется облачной, но температура немного понизится. Днем воздух прогреется до +7–8 градусов, а ночью остынет до +4–6 градусов. Осадки в виде дождя будут продолжаться, особенно в первой половине дня. Ветер будет юго-западным, умеренным, скоростью 2–5 м/с. Атмосферное давление начнет медленно расти и составит около 751–755 миллиметров ртутного столба.

Таким образом, в Москве в начале следующей недели прогнозируются обильные ливни, но тепла до +12 градусов не ожидается.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале недели

По данным метеорологических центров, погода в понедельник, 3 ноября, будет определяться облачностью и продолжительными дождями. Температура воздуха в течение всего дня ожидается на уровне +7–8 градусов, а ночью составит +6–7 градусов. Небо будет закрыто облаками, а дождь, который начнется еще утром, вероятнее всего, продолжится до вечера, временами ослабевая до слабого, но полностью не прекращаясь. Ветер будет южным и юго-западным, умеренной силы, скоростью 2–3 м/с. Атмосферное давление будет относительно низким, около 756–758 миллиметров ртутного столба.

Вторник, 4 ноября, станет самым теплым днем в этом трехдневном периоде. Согласно прогнозам, температура днем может достичь +9–11 градусов, а ночью составит +7–9 градусов. Погода обещает быть переменчивой. Утро будет пасмурным с осадками, однако в течение дня дождь может прекратиться. Ветер сохранит юго-западное направление, его скорость ожидается в пределах 2–5 м/с. Атмосферное давление останется практически без изменений.

В среду, 5 ноября, жителей Северной столицы вновь ждет облачная и дождливая погода. Температура днем останется достаточно высокой, около +9–11 градусов, а ночью опустится до +7–9 градусов. Возможен дождь, особенно в утренние часы. Ветер будет юго-западным и западным, умеренным, а его порывы могут достигать 5–6 м/с. Атмосферное давление будет стабильным, около 759–761 миллиметра ртутного столба.

