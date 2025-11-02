Почему не работает мобильный интернет сегодня, 2 ноября: где сбои в России

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 2 ноября: где сбои в России

Сегодня, 2 ноября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Амурской области и других регионах России у абонентов операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, когда восстановят доступ в Сеть? Планируются ли отключения в праздничные выходные?

Где в РФ не работает мобильный интернет 2 ноября

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в воскресенье, 2 ноября, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из многих российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов отмечают, что из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, браузерами и поисковыми системами, приложениями и мессенджерами, а также QR-кодами.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 2 ноября поступило от пользователей МТС. Порядка 20% жалоб об отсутствии связи приходятся на Амурскую область, 18% — на Москву, 16% — на Краснодарский край, 7% — на Ростовскую область, 4% — на Якутию и Иркутскую область, 3% — на Приморский край и Свердловскую область, 2% — на Адыгею, Ставрополье, Санкт-Петербург, Бурятию, Башкирию, Татарстан, Волгоградскую, Рязанскую и Новосибирскую области, 1% — на Сахалин, Саратовскую и Челябинскую области.

Абоненты других сотовых операторов также сообщают о сбоях в работе мобильного интернета. Большинство жалоб от пользователей «МегаФона», Т2 и Yota зафиксировано из Москвы, Амурской, Ростовской и Свердловской областей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему не работает мобильный интернет 2 ноября

Отключения мобильного интернета могут наблюдаться в период угрозы БПЛА. Сбои по всей России связаны с обеспечением безопасности граждан, и этим нельзя пренебрегать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

2 ноября особый режим реагирования на возможную атаку беспилотников объявлялся, в частности, на территории Новороссийска, Татарстана, Башкирии, Удмуртии, Ульяновской, Тульской, Воронежской и Калужской областей.

«С помощью высокоскоростного мобильного интернета противник может управлять беспилотными летательными аппаратами для совершения террористических атак. Поэтому принято решение ограничить доступ к мобильному интернету в ситуациях, когда в рамках системы оповещения поступает сигнал „Беспилотная опасность“», — объяснили в оперштабе Краснодарского края.

Полноценную работу операторы связи восстанавливают сразу же после отмены режима беспилотной опасности. В периоды ограничений для пользователей остаются доступными «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Планируют ли отключать мобильный интернет в выходные по 4 ноября

Власти Воронежа заявили, что в длительные ноябрьские выходные плановых отключений мобильного интернета в регионе не предусмотрено. При этом в правительстве региона отметили, что полностью исключить вероятность временных ограничений доступа к Сети нельзя. Такие меры могут быть введены для обеспечения безопасности, вне зависимости от того, находится ли область в режиме угрозы атаки беспилотников, сообщают «Воронежские новости».

Уточняется, что решения о временных отключениях интернета принимаются компетентными органами, исходя из ситуации.

О плановых отключениях мобильного интернета в выходные по 4 ноября в других регионах не сообщалось.

Читайте также:

Мощные вихри и холод до -3? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать

Открытый гроб, слезы жены, дети: как прошло прощание с Романом Поповым

Критика Киркорова, выкидыш, маленькая пенсия: как живет Галина Стаханова