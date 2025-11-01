Критика Киркорова, выкидыш, маленькая пенсия: как живет Галина Стаханова

Актриса Галина Стаханова продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, что говорила о Филиппе Киркорове и SHAMAN?

Чем известна Стаханова

Галина Стаханова родилась 12 октября 1940 года в Москве.

Она училась в школе рабочей молодежи. Некоторое время работала телефонисткой. В 1960–1962 годах была ученицей гримера в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского.

В 1961 году Стаханова впервые появилась в кино, сыграв в эпизоде в комедии «Девчата».

В 1962–1964 годах она работала начальником отдела снабжения в ГИТИСе. С 1965 года была костюмером Дома культуры МГУ и администратором в группах на киностудии «Мосфильм».

С 1965 года Стаханова выступала в Студенческом театре МГУ. С 1973 года работала в отделе снабжения Центрального стадиона имени В. И. Ленина.

До 1982 года актриса также служила в Театре Романа Виктюка в Доме культуры «Москворечье». С 1985 года была старшим контролером Дворца спорта «Лужники».

С середины 1980-х годов Стаханова стала все чаще появляться на экранах, но во второстепенных ролях. Она снималась в картинах «Куколка», «Скорый поезд», «Астенический синдром», «Любовь с привилегиями», «Самозванцы», «Пятый ангел», «Возвращение Мухтара», «Ночной дозор», «Полнолуние», «Аэропорт», «Лебединый рай», «Волчица», «Дом на Озерной», «Елки», «Анжелика», «Черная метка», «Светофор», «Все хорошо», «Не дождетесь», «Теща», «Чертов камень» и других.

Всего в ее фильмографии более 200 работ.

Что известно о личной жизни Стахановой

Галина Стаханова никогда не была замужем.

В молодости она встречалась с народным артистом СССР Роланом Быковым. Они познакомились в студенческом театре МГУ. Стаханова рассказывала, что однажды попала в больницу с заражением крови, но в процессе обследования выяснилось, что она беременна. Спасти ребенка не удалось, и сама актриса тоже чудом избежала смерти. Она провела в больнице полгода, но за это время Быков навестил ее лишь однажды.

Ролан Быков Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/Global Look Press

«Разумеется, на фоне сепсиса я ребенка потеряла, был выкидыш. Я тогда чуть не умерла. Родственникам звонили и говорили, что я на краю смерти, двумя ногами в могиле. Полгода провела в больнице. За это время Ролан навестил меня один раз. Меня спасли. Ну, а мы с Роланом расстались», — вспоминала артистка в передаче «Судьба человека».

В 35 лет Стаханова решила родить для себя. Ее дочь Мария окончила медицинский институт и преподает в вузе. Она также подарила актрисе внучку Елизавету.

Что Стаханова говорила о Киркорове и SHAMAN

Галина Стаханова признавалась, что творчество певца Ярослава Дронова (SHAMAN) «рвет ей душу». Особенно артистка выделила его песню «Реквием», посвященную погибшим во время теракта в «Крокус Сити Холле».

Также Стаханова сравнила SHAMAN с народным артистом России Филиппом Киркоровым и заявила, что творчество первого ей ближе и нравится больше. Она раскритиковала поп-короля и заявила, что он ее «раздражает».

«Я когда его услышала, эту песню „Я русский“ — ой! Слушайте, ну вот тоже вроде с надрывом все. Но вот концерт Киркорова я не могу выслушать целиком. Ну вот раздражает он, одну-две песни послушаю, и все. А у SHAMAN — душу рвет», — уточнила актриса.

Какую пенсию получает Стаханова

Галина Стаханова рассказывала, что получает выплату по старости в размере 33 тысяч рублей в месяц.

«Я получаю примерно 33 тысячи в месяц. Конечно, и этой суммы не всегда хватает, так как львиная доля уходит на лекарства. Никаких льгот у меня нет, все покупаю за свои деньги. Конечно, бывает трудновато», — признавалась она.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем сейчас занимается Стаханова

Галина Стаханова продолжает творческую деятельность.

В 2025 году она снялась в сериале «Про это самое». В скором времени также можно будет увидеть ленту «45 дней до победы» с ее участием.

