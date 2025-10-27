Киркоров получил новый судебный иск

Компания «Культурная служба», занимающаяся организацией билетных касс, подала иск на сумму свыше 7,6 млн рублей к певцу Филиппу Киркорову, соответствующая информация содержится в материалах Арбитражного суда Москвы, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным из открытых источников, основным направлением деятельности организации является работа с концертными залами и театрами.

В суде зарегистрировано исковое заявление ООО «Культурная служба» к Киркорову Филиппу Бедросовичу, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что охранник Александр Короткий подал в суд на Киркорова. Мужчина хочет добиться компенсации за то, что исполнитель толкнул его на концерте певицы Ани Лорак в «Крокус Сити Холле». Секьюрити обратился в Красногорский городской суд.

До этого сообщалось, что бизнесмен Глеб Рыськов подал иск в Красногорский суд, требуя лишить Киркорова частного берега на Москве-реке. Предприниматель утверждает, что река является государственной собственностью, а значит, прилегающая территория не может принадлежать частному лицу. Он планировал превратить этот участок в общественное пространство с пляжем, навесами и фуд-кортами.