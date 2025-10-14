Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 21:10

На Киркорова подали в суд

Охранник подал в суд на Киркорова за то, что артист толкнул его со сцены

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Охранник Александр Короткий подал в суд на певца Филиппа Киркорова, передает MK.RU. Мужчина хочет добиться компенсации за то, что исполнитель его толкнул на концерте певицы Ани Лорак в «Крокус Сити Холле». Секьюрити обратился в Красногорский городской суд с иском к артисту.

Еще в 2023 году Киркоров резко отстранил мужчину, в результате чего тот упал со сцены. Этот момент зафиксировали камеры видеонаблюдения. Также еще один сотрудник концертной площадки стал невольным свидетелем грубости со стороны знаменитости.

Адвокат артиста уверял, что конфликт урегулирован, и стороны достигли договоренности. Однако охранник утверждал, что ни самого Киркорова, ни его представителя он никогда не видел. После инцидента мужчину вызывали в полицию, но тогда дело так и не получило продолжения.

Ранее сообщалось, что бизнесмен Глеб Рыськов подал иск в Красногорский суд, требуя лишить Киркорова частного берега на Москве-реке. Предприниматель утверждает, что река является государственной собственностью, а значит, прилегающая территория не может принадлежать частному лицу. Он планировал превратить этот участок в общественное пространство с пляжем, навесами и фуд-кортами.

Филипп Киркоров
иски
падения
охранники
