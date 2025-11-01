«СашаТаня», мнение об СВО, две дочки: где сейчас актриса Лариса Баранова

Актриса Лариса Баранова продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Баранова

Лариса Баранова родилась 14 апреля 1982 года в Стерлитамаке в Башкирии. Она признавалась, что в школьные годы подвергалась буллингу со стороны одноклассников.

В 2006 году она окончила Высшее театральное училище им. Щукина. Известность Барановой принесла роль Лили в сериале «Универ» и его спин-оффе «СашаТаня», в котором она работает вместе с Андреем Гайдуляном, Валентиной Рубцовой и Алиной Ланиной.

«У нас отличная команда, мы друг другу всегда рады и работаем весело. Мы снимаем сезон раз в год, на это уходит 5–6 месяцев. Также мы общаемся со сценаристами, они разрешают нам предлагать идеи, которые они могли бы в будущем реализовать. Наши персонажи растут, и мы растем вместе с ними, жизнь меняется», — делилась актриса в интервью Primamedia.

Также она снималась в лентах «Кто в доме хозяин?», «Кремень», «Час Волкова», «Кровавая Мэри», «Мамочки», «День Пандоры», «Ивановы-Ивановы», «Прометей», «Сестры», «Развод по расчету» и других.

Всего в ее фильмографии более 30 работ.

Что известно о личной жизни Барановой

В студенческие годы Лариса Баранова родила дочь Александру.

В 2011 году артистка родила еще одну дочь — Надежду. Имя отца она не раскрыла, однако известно, что семейная жизнь с ним не сложилась.

Чем сейчас занимается Баранова

Лариса Баранова продолжает творческую деятельность.

В 2025 году вышел сериал «Рейс 314» с ее участием. В скором времени также должен выйти проект «Черная бухгалтерия» с ее участием.

Стерлитамак — родной город Ларисы Барановой Фото: Shutterstock/FOTODOM

Помимо этого, Баранова дает мастер-классы и читает лекции по актерскому мастерству в родном городе Стерлитамаке.

«Стараюсь часто приезжать в Башкирию, в свой родной город Стерлитамак. По крайней мере четыре-пять раз в год. Я приезжаю не просто так, каждая моя поездка — не только отдых в родном городе, но и работа. Я даю мастер-классы, читаю лекции по актерскому мастерству, сценической речи, ораторскому искусству, встречаюсь с людьми. Мои лекции не только для актеров — они для широкого круга людей, которым это интересно. Я рада тому, что у жителей Стерлитамака такие лекции находят отклик и город уже сам меня приглашает. Сейчас в Башкирии появляются общественные пространства, которые занимаются культурными программами. В родном городе я всегда нахожу себе дело по душе», — делилась она.

Свое мнение о проведении спецоперации актриса не высказывала.

