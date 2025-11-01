Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 18:30

«СашаТаня», мнение об СВО, две дочки: где сейчас актриса Лариса Баранова

Лариса Баранова Лариса Баранова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актриса Лариса Баранова продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Баранова

Лариса Баранова родилась 14 апреля 1982 года в Стерлитамаке в Башкирии. Она признавалась, что в школьные годы подвергалась буллингу со стороны одноклассников.

В 2006 году она окончила Высшее театральное училище им. Щукина. Известность Барановой принесла роль Лили в сериале «Универ» и его спин-оффе «СашаТаня», в котором она работает вместе с Андреем Гайдуляном, Валентиной Рубцовой и Алиной Ланиной.

«У нас отличная команда, мы друг другу всегда рады и работаем весело. Мы снимаем сезон раз в год, на это уходит 5–6 месяцев. Также мы общаемся со сценаристами, они разрешают нам предлагать идеи, которые они могли бы в будущем реализовать. Наши персонажи растут, и мы растем вместе с ними, жизнь меняется», — делилась актриса в интервью Primamedia.

Также она снималась в лентах «Кто в доме хозяин?», «Кремень», «Час Волкова», «Кровавая Мэри», «Мамочки», «День Пандоры», «Ивановы-Ивановы», «Прометей», «Сестры», «Развод по расчету» и других.

Всего в ее фильмографии более 30 работ.

Что известно о личной жизни Барановой

В студенческие годы Лариса Баранова родила дочь Александру.

В 2011 году артистка родила еще одну дочь — Надежду. Имя отца она не раскрыла, однако известно, что семейная жизнь с ним не сложилась.

Чем сейчас занимается Баранова

Лариса Баранова продолжает творческую деятельность.

В 2025 году вышел сериал «Рейс 314» с ее участием. В скором времени также должен выйти проект «Черная бухгалтерия» с ее участием.

Стерлитамак — родной город Ларисы Барановой Стерлитамак — родной город Ларисы Барановой Фото: Shutterstock/FOTODOM

Помимо этого, Баранова дает мастер-классы и читает лекции по актерскому мастерству в родном городе Стерлитамаке.

«Стараюсь часто приезжать в Башкирию, в свой родной город Стерлитамак. По крайней мере четыре-пять раз в год. Я приезжаю не просто так, каждая моя поездка — не только отдых в родном городе, но и работа. Я даю мастер-классы, читаю лекции по актерскому мастерству, сценической речи, ораторскому искусству, встречаюсь с людьми. Мои лекции не только для актеров — они для широкого круга людей, которым это интересно. Я рада тому, что у жителей Стерлитамака такие лекции находят отклик и город уже сам меня приглашает. Сейчас в Башкирии появляются общественные пространства, которые занимаются культурными программами. В родном городе я всегда нахожу себе дело по душе», — делилась она.

Свое мнение о проведении спецоперации актриса не высказывала.

Читайте также:

Такшина, тайный брак, отсутствие ролей: как живет актер Григорий Антипенко

Розыск, арест, планы провести концерт в Москве: как живет певица Монеточка

Любовь к Киеву, отказ сниматься у Михалкова, долги: как живет Кирилл Кяро

новости
культура
актрисы
артистки
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американец умер в попытках похудеть
Фанат «Реала» погиб после удара Мбаппе мимо ворот
Шестилетний мальчик выстрелил в учительницу в школьном кабинете
Водитель внедорожника влетел в водоем и утонул
Дочь «воскресшего» на свадьбе бизнесмена предстанет перед судом
Захарова ответила на сообщения об одобрении Пентагоном поставок Tomahawk
Россиянка продала квартиру и «подарила» мошенникам почти 5 млн рублей
Около 17 млн россиян получили выплаты ко Дню народного единства
В Дагестане примут особенные меры после массового отравления детей
В МИД рассказали о реакции Запада на испытания «Буревестника»
Раскрыты детали разгрома спецназа ГУР под Красноармейском
Мошенники изобрели новую схему в разгар осеннего призыва
Россиянам рассказали, как им оплатят работу 1 ноября
Лидер сборной по гимнастике заявила, что возвращается в спорт после травмы
Военкор заметил тревожную тенденцию после угроз США в адрес Венесуэлы
«Картина салом на холсте»: Захарова оценила фото Зеленского с военными
Африканец устроил стриптиз в честь Дня народного единства в университете
«Выдал как троллинг»: редактор Bild исказил вопрос от Первого канала
«СашаТаня», мнение об СВО, две дочки: где сейчас актриса Лариса Баранова
Кровь, голова и карты таро: человек в плаще кошмарит семью под Ростовом
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.