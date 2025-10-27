Розыск, арест, планы провести концерт в Москве: как живет певица Монеточка

Певица Елизавета Гырдымова (Монеточка, внесена Минюстом РФ в список иноагентов) после начала спецоперации переехала в Литву. Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь, за что ее заочно арестовал суд в Москве?

Что известно о карьере и личной жизни Монеточки

Елизавета Гырдымова родилась 1 июня 1998 года в Екатеринбурге. В 2016 году поступила на заочное отделение ВГИКа по специальности «продюсирование», тогда же стала записывать песни и выкладывать их в соцсетях.

Популярность ей принесла песня «Каждый раз», выпущенная в 2018 году. Трек занимал первые позиции в чартах Apple Music, iTunes. За годы карьеры она выпустила десятки композиций, включая «Обломки чувств», «Люди с автоматами», «Кис Кис Кис», «Нимфоманка» и другие.

В 2020 году Монеточка вышла замуж за музыканта Витю Исаева. В августе 2022 года у пары родилась дочь Нина, в январе 2024 года — сын Петр.

Почему Монеточка уехала из России

Монеточка в марте 2022 года вместе с супругом переехала жить в Вильнюс. По ее словам, основанная причина переезда из России — «желание чувствовать себя свободнее и иметь возможность высказываться на разные темы».

Гырдымова называет свой отъезд из РФ «настоящей роскошью и привилегией». Она отметила, что не у всех людей есть такие возможности, как у нее, поэтому ей удалось «быстро все продать и уехать».

После начала спецоперации Монеточка и рэпер Noize MC (Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) провели тур по Европе с серией благотворительных концертов в поддержку украинских беженцев.

Монеточка (Елизавета Гырдымова) Фото: Mikhail Frolov/Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Чем сейчас занимается Монеточка

Монеточка продолжает творческую деятельность за границей. В сентябре 2024 года в отношении артистки возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента, спустя месяц ее объявили в розыск в России. По словам певицы, эта ситуация сильно ограничила ей жизнь за рубежом. Из-за статуса разыскиваемого лица она лишилась возможности выступать в ряде популярных для русскоязычной аудитории стран.

На днях исполнительница в рамках YouTube-проекта Drama Queens призналась, что жить в эмиграции оказалось «психологически очень тяжело». Она надеется, что вместе с детьми сможет приехать на родину. Также Монеточка уверена, что у нее «еще обязательно будет концерт и в Москве, и в Киеве, и в Казахстане».

Сегодня, 27 октября, Басманный суд Москвы заочно арестовал артистку по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Она публиковала в соцсетях посты без маркировки с указанием своего статуса, за что ранее ее уже привлекали к административной ответственности. Расследование уголовного дела в отношении певицы находится на контроле в прокуратуре.

