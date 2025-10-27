Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 15:16

Розыск, арест, планы провести концерт в Москве: как живет певица Монеточка

Монеточка (Елизавета Гырдымова) Монеточка (Елизавета Гырдымова) Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Певица Елизавета Гырдымова (Монеточка, внесена Минюстом РФ в список иноагентов) после начала спецоперации переехала в Литву. Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь, за что ее заочно арестовал суд в Москве?

Что известно о карьере и личной жизни Монеточки

Елизавета Гырдымова родилась 1 июня 1998 года в Екатеринбурге. В 2016 году поступила на заочное отделение ВГИКа по специальности «продюсирование», тогда же стала записывать песни и выкладывать их в соцсетях.

Популярность ей принесла песня «Каждый раз», выпущенная в 2018 году. Трек занимал первые позиции в чартах Apple Music, iTunes. За годы карьеры она выпустила десятки композиций, включая «Обломки чувств», «Люди с автоматами», «Кис Кис Кис», «Нимфоманка» и другие.

В 2020 году Монеточка вышла замуж за музыканта Витю Исаева. В августе 2022 года у пары родилась дочь Нина, в январе 2024 года — сын Петр.

Почему Монеточка уехала из России

Монеточка в марте 2022 года вместе с супругом переехала жить в Вильнюс. По ее словам, основанная причина переезда из России — «желание чувствовать себя свободнее и иметь возможность высказываться на разные темы».

Гырдымова называет свой отъезд из РФ «настоящей роскошью и привилегией». Она отметила, что не у всех людей есть такие возможности, как у нее, поэтому ей удалось «быстро все продать и уехать».

После начала спецоперации Монеточка и рэпер Noize MC (Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) провели тур по Европе с серией благотворительных концертов в поддержку украинских беженцев.

Монеточка (Елизавета Гырдымова) Монеточка (Елизавета Гырдымова) Фото: Mikhail Frolov/Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Чем сейчас занимается Монеточка

Монеточка продолжает творческую деятельность за границей. В сентябре 2024 года в отношении артистки возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента, спустя месяц ее объявили в розыск в России. По словам певицы, эта ситуация сильно ограничила ей жизнь за рубежом. Из-за статуса разыскиваемого лица она лишилась возможности выступать в ряде популярных для русскоязычной аудитории стран.

На днях исполнительница в рамках YouTube-проекта Drama Queens призналась, что жить в эмиграции оказалось «психологически очень тяжело». Она надеется, что вместе с детьми сможет приехать на родину. Также Монеточка уверена, что у нее «еще обязательно будет концерт и в Москве, и в Киеве, и в Казахстане».

Сегодня, 27 октября, Басманный суд Москвы заочно арестовал артистку по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Она публиковала в соцсетях посты без маркировки с указанием своего статуса, за что ранее ее уже привлекали к административной ответственности. Расследование уголовного дела в отношении певицы находится на контроле в прокуратуре.

Читайте также:

Любовь к Киеву, отказ сниматься у Михалкова, долги: как живет Кирилл Кяро

Могильная сырость и холод до −9? Погода в Москве в начале ноября: что ждать

Свадьба, сложности из-за матери, новые фильмы: как живет Софья Ардова

монеточка
певицы
новости
аресты
Мария Баранова
М. Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путь к реке у Купянска усеян телами беглых бойцов ВСУ после удара ВС России
Путин освободил семьи бойцов СВО от одной госпошлины
Пользователи VK Видео стали чаще смотреть детский и семейный контент
Как изменится жизнь россиян с 1 ноября 2025 года, законы, пересчет пенсий
В Госдуме рассказали, сколько россиян помогают участникам спецоперации
«Страшнее ничего нет»: Певцов рассказал историю спасения военных летчиков
Военный эксперт рассказал о тактике ВС РФ в Покровске
Командировка западного журналиста на Украину сорвалась из-за мобилизации
В России появится «вредная» реклама энергетиков
«Летающий Чернобыль»: одно оружие России вызвало панику в США
В Петербурге на 69-м году жизни умер известный журналист
Соцсеть «ВКонтакте» запустила «Тренды» в VK Клипах
«Выстрелим из любого места»: в Госдуме о заявлениях Трампа о «Буревестнике»
Суд отпустил устроившего ДТП с четырьмя пострадавшими мигранта
Россия не будет проводить альтернативу Олимпиаде-2026
В Европе испугались американских санкций против топливных компаний России
Грузия отказалась направить делегацию на заседание «Евронеста»
В Госдуме фразой «страшнее сама Россия» высмеяли Запад из-за «Буревестника»
В Госдуме заподозрили краснодарского следователя в дискредитации СК России
Розыск, арест, планы провести концерт в Москве: как живет певица Монеточка
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Две картошки, сыр и горстка муки — пеку картофельные слойки на завтрак. Очень вкусно, просто и необычно
Общество

Две картошки, сыр и горстка муки — пеку картофельные слойки на завтрак. Очень вкусно, просто и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.