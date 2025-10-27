Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 11:50

Монеточка была заочно арестована

Монеточка заочно арестована по делу о нарушении закона об иноагентах

Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова, внесена Минюстом РФ в список иноагентов) была заочно арестована по делу об уклонении от обязанностей, предусмотренных для иностранных агентов, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Решение об аресте принял Басманный суд Москвы.

Согласно информации ведомства, в течение года певица дважды привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. При этом она продолжила размещать материалы у себя в соцсетях. В этих публикациях отсутствовала обязательная маркировка.

До этого бывший глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко был арестован на два месяца. Его обвинили в злоупотреблении властью и причинении многомиллионного ущерба городскому бюджету.

Ранее генеральный директор Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников был задержан в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Его задержание связано с уголовным делом в отношении бывшего заместителя главы АСВ Александра Попелюха. Показания против Мельникова дала другой фигурант этого дела — заместитель генерального директора учреждения Ольга Долголева.

