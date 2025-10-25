Экс-мэра Ростова-на-Дону заключили под стражу Суд постановил арестовать экс-мэра Ростова-на-Дону Логвиненко на два месяца

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца бывшего главу администрации города Алексея Логвиненко, передает ТАСС. Его обвиняют в злоупотреблении властью и причинении многомиллионного ущерба городскому бюджету.

Избрать Алексею Логвиненко меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца, до 23 декабря 2025 года включительно, — заявил судья.

По версии следствия, в 2020 году Логвиненко, занимая пост мэра, незаконно привлек кредит из коммерческого банка, нарушив действующее законодательство. В результате этих действий бюджет Ростова-на-Дону понес значительные убытки. Следственный комитет РФ уточняет, что сумма причиненного ущерба превышает 47 млн рублей.

Если вина Логвиненко будет доказана, ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Санкции по статье о злоупотреблении властью также предполагают запрет на определенные должности и виды деятельности сроком до трех лет.

До этого сообщалось, что Логвиненко отказался признать свою вину. Он настаивает на своей непричастности к преступлению, отмечал представитель следствия.