Экс-главу Ростова-на-Дону Логвиненко могут лишить свободы на 10 лет РИА Новости: экс-главе Ростова-на-Дону грозит до 10 лет лишения свободы

Бывшему главе администрации Ростова-на-Дону Алексею Логвиненко может грозить до 10 лет лишения свободы, сообщает РИА Новости. По информации агентства, такие санкции предусмотрены пунктом «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения, если это повлекло тяжкие последствия), по которому возбудили дело против экс-руководителя.

Журналисты рассказали, что санкции статьи также предполагают запрет на определенные должности и виды деятельности сроком до трех лет. Отмечается, что Логвиненко подозревают в превышении должностных полномочий.

Ранее в СК сообщили, что экс-чиновник мог нанести ущерб бюджету города в размере 47 млн рублей. Бывший руководитель задержан, в суд направлено обращение об избрании меры пресечения. По версии следствия, в 2020 году Логвиненко мог в качестве главы администрации привлечь кредит коммерческого банка. В СК подчеркнули, что это действие противоречит бюджетному законодательству.

До этого сообщалось, что с семьи бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виталия Кушнарева взыщут свыше 160 млн рублей. Его обвиняют в получении взятки и хранении оружия.