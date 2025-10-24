Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 19:00

Экс-главу Ростова-на-Дону Логвиненко могут лишить свободы на 10 лет

РИА Новости: экс-главе Ростова-на-Дону грозит до 10 лет лишения свободы

Алексей Логвиненко Алексей Логвиненко Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывшему главе администрации Ростова-на-Дону Алексею Логвиненко может грозить до 10 лет лишения свободы, сообщает РИА Новости. По информации агентства, такие санкции предусмотрены пунктом «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения, если это повлекло тяжкие последствия), по которому возбудили дело против экс-руководителя.

Журналисты рассказали, что санкции статьи также предполагают запрет на определенные должности и виды деятельности сроком до трех лет. Отмечается, что Логвиненко подозревают в превышении должностных полномочий.

Ранее в СК сообщили, что экс-чиновник мог нанести ущерб бюджету города в размере 47 млн рублей. Бывший руководитель задержан, в суд направлено обращение об избрании меры пресечения. По версии следствия, в 2020 году Логвиненко мог в качестве главы администрации привлечь кредит коммерческого банка. В СК подчеркнули, что это действие противоречит бюджетному законодательству.

До этого сообщалось, что с семьи бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виталия Кушнарева взыщут свыше 160 млн рублей. Его обвиняют в получении взятки и хранении оружия.

Ростов-на-Дону
наказания
Следственный комитет
статьи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин назначил главу нового управления администрации по стратсотрудничеству
Премьеру «Бурого медведя!!» отложили из-за всплеска нападений
Назван город, которым особенно заинтересовались россияне к Новому году
«Коалиция желающих» собирается разобраться с активами России до конца года
Как помочь ребенку с домашним заданием: выучить урок и не сорваться на крик
Военэксперт предположил, как будут наступать ВС РФ после взятия Херсона
Поляки «послали» Бандеру на матче «Шахтера» в Кракове
Военэксперт рассказал, что препятствует продвижению ВС РФ в Херсоне
Пентагон направил авианесущую группу на войну с наркокартелями
В НАТО раскрыли, кто на самом деле может передать Киеву Tomahawk
Porsche столкнулся с рекордным падением прибыли
Двое людей пострадали при пожаре в мечети в Татарстане
Москвичам рассказали, стоит ли «переобувать» авто в конце октября
Лукашенко потребовал вылизать всю Белоруссию
В Госдуме объяснили, угрожает ли человечеству война роботов
В Сети показали видео с места ЧП на Ладожском вокзале
Ошеломляющий ответ на Tomahawk, ТЭЦ Киева горят синим пламенем: что дальше
Макгрегор дал совет Трампу по Украине после шага против России
В Петербурге появится еще один разводной мост
«Костюмированный парад»: в Британии высмеяли приезд Зеленского
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.