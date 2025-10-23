Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 21:27

С семьи экс-замгубернатора российского региона взыщут миллионы рублей

С семьи ростовского экс-замгубернатора Кушнарева взыщут более 160 млн рублей

Виталий Кушнарев Виталий Кушнарев Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

С семьи бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виталия Кушнарева взыщут свыше 160 млн рублей, передает ТАСС. Кушнарева обвиняют в получении взятки и хранении оружия.

Суд решил: исковые требования первого заместителя генерального прокурора РФ в интересах Российской Федерации к Кушнареву Виталию Васильевичу, Кушнаревой Оксане Викторовне об обращении в доход государства денежных средств — удовлетворить, — говорится в сообщении.

По версии следствия, в октябре 2024 года Кушнарев потребовал 95 млн рублей от директора ООО «Т-Транс» за беспрепятственную приемку работ по капитальному ремонту, реконструкции и строительству, а также содержанию автодорог на территории региона и их своевременную оплату. Предприниматель обратился в ФСБ, и при получении первой части взятки в 27 млн рублей 24 ноября Кушнарев был задержан.

Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы наложил арест на имущество Кушнарева более чем на 276,6 млн рублей. Среди прочего арестованы автомобили Audi Q5 и Toyota Land Cruiser 200, мотоцикл Harley-Davidson, земельные участки, ружье Benelli Raffaello, здания и нежилые помещения в Морозовске и Аксайском районе, Ростове-на-Дону и в Москве.

