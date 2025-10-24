Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 17:38

Экс-глава Ростова-на-Дону Логвиненко нанес ущерб бюджету на 47 млн рублей

Алексей Логвиненко Алексей Логвиненко Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко вследствие превышения должностных полномочий нанес бюджету города ущерб в размере 47 млн рублей, сообщает пресс-служба СК. На данный момент экс-руководитель задержан, в суд направлено обращение об избрании меры пресечения, сообщила представитель ведомства Светлана Петренко.

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ) в отношении бывшего главы администрации города Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко. <…> В результате его противоправных действий бюджету города причинен ущерб на сумму более 47 млн рублей, — уточнила Петренко.

По версии следствия, в 2020 году Логвиненко мог в качестве главы администрации привлечь кредит коммерческого банка. В СК подчеркнули, что действие противоречит бюджетному законодательству.

Ранее сообщалось, что с семьи бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виталия Кушнарева взыщут свыше 160 млн рублей. Его обвиняют в получении взятки и хранении оружия.

