ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 12:28

Чиновников Новосибирска заподозрили в пьянстве на работе

В Новосибирске чиновников заподозрили в ночном застолье в здании администрации

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Новосибирских чиновников заподозрили в состоянии опьянения ночью в администрации Центрального округа. По данным паблика «Новосибирск 24/7», который представил видео «ВКонтакте», на полу коридора лежала женщина в нетрезвом состоянии. Также видно мужчину, сидящего в одном из кабинетов.

Ты подставил всех! И генерала, и его друга, и эту бабу! — говорит голос за кадром.

Оператор, снимавший ролик, подчеркнул, что на момент съемки было два часа ночи. Человек обратился к мужчине, внешне напоминавшего замглавы администрации города по экономике Михаила Маскалева. Автор видео отметил, что его собирались «стереть в порошок».

После этого оператор пообещал, что ролик «дойдет куда надо», а участников застолья «пережуют». Предположительно, автор видео работает в администрации охранником. Мэрия Новосибирска пока не комментировала ситуацию.

Ранее стало известно, что чиновников Белгородской области ждут сокращения с 1 апреля 2026 года. Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что такая мера нужна для оптимизации расходов бюджета.
Новосибирск
чиновники
пьянство
администрации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС РФ на Харьков 5 декабря: ТОС выжигают войска, бойня в Вильче
Иммунолог ответила, как избежать аллергии на искусственную ель
Прямая линия с Путиным: когда в 2025 году, во сколько, как задать вопрос
В одном регионе первыми начнут уборку снега с помощью ИИ
Политолог ответил, почему США могут помешать плану ЕК изъять активы России
Захарова обвинила НАТО в уничтожении нормальных контактов с Россией
Мирошник объяснил нелюбовь Киева к коммунистам и священникам
Магнитные бури сегодня, 5 декабря: что будет завтра, перепады настроения
В «Ахмате» предрекли, чем завершится президентство Зеленского для Украины
В МИД РФ озвучили, как Россия разоблачает западных покровителей Киева
«Хотим расширять бизнес в новых регионах РФ: представитель Robohall о ТИЭФ
Адвокат объяснил, как Лурье может получить от Долиной свыше 112 млн рублей
Стало известно, кто мог расстрелять молившуюся бабушку на дороге в Купянске
Росгвардия показала, как проходила проверка элитного рехаба-концлагеря
Корстин объяснила успешный старт МБА в сезоне Единой лиги ВТБ
В Асбесте на дорогу сошла лавина из мертвых кур
«Топчут демократию»: в США признали наличие противоречий с Европой
Бузова дала предновогодний совет россиянам
Путин оценил запуск телеканала RT в Индии
Экономист раскрыл, как россиянки могут выйти на пенсию в 50 лет
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.