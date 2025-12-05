Чиновников Новосибирска заподозрили в пьянстве на работе В Новосибирске чиновников заподозрили в ночном застолье в здании администрации

Новосибирских чиновников заподозрили в состоянии опьянения ночью в администрации Центрального округа. По данным паблика «Новосибирск 24/7», который представил видео «ВКонтакте», на полу коридора лежала женщина в нетрезвом состоянии. Также видно мужчину, сидящего в одном из кабинетов.

Ты подставил всех! И генерала, и его друга, и эту бабу! — говорит голос за кадром.

Оператор, снимавший ролик, подчеркнул, что на момент съемки было два часа ночи. Человек обратился к мужчине, внешне напоминавшего замглавы администрации города по экономике Михаила Маскалева. Автор видео отметил, что его собирались «стереть в порошок».

После этого оператор пообещал, что ролик «дойдет куда надо», а участников застолья «пережуют». Предположительно, автор видео работает в администрации охранником. Мэрия Новосибирска пока не комментировала ситуацию.

Ранее стало известно, что чиновников Белгородской области ждут сокращения с 1 апреля 2026 года. Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что такая мера нужна для оптимизации расходов бюджета.