Один из полков ВСУ не поддержал попытку контратаки в районе населенного пункта Кондратовка на Сумском направлении. По данным источников, командир подразделения проспал ее из-за бурного застолья, в котором участвовал накануне. В итоге штурмовая группа, участвовавшая в операции, была уничтожена. Повальное пьянство в рядах украинской армии — уже ни для кого не секрет. Почему Киев смотрит на алкоголизм военных сквозь пальцы и как это влияет на боеспособность вооруженных сил страны — в материале NEWS.ru.

Как командир ВСУ проспал контратаку

Источники в российских силовых структурах сообщили о неудачной попытке украинской армии контратаковать у Кондратовки. Они утверждают, что операция не была поддержана подразделениями 225-го отдельного штурмового полка ВСУ. Вместо наступления его бойцы занимались поисками своего командира Олега Ширяева, который бесследно исчез после застолья в честь празднования Дня специалистов логистического обеспечения украинской армии.

«К исходу дня он был найден спящим в одном из заброшенных зданий в районе дислокации штаба полка», — сообщили силовики. Министерство обороны РФ не комментировало эти сведения.

Представители силовых структур уточнили, что принимавшая участие в наступлении группа штурмовиков была ликвидирована. О дальнейшей судьбе Ширяева подробностей нет. Однако известно, что его полк ранее принимал участие в операции в Курской области.

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий в беседе с NEWS.ru отметил, что украинское командование сегодня закрывает глаза на многочисленные нарушения внутри подразделений. При этом одним только пьянством дело не ограничивается: в ВСУ «процветают» наркомания, грабежи и насилие.

«Руководство ВСУ не управляет процессами. Киеву главное, чтобы хоть как-то сохранялась линия фронта. Их не волнует то, что происходит внутри подразделений — когда по пьянке стреляют друг в друга, когда командиры заставляют подчиненных идти в „мясные штурмы“ без подготовки, что приводит к гибели сотен, а то и тысяч солдат. Многое из этого происходит лишь потому, что командиры в наркотическом и алкогольном угаре не соображают, что творят», — считает парламентарий.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Что известно о пьянстве в ВСУ

О повальном пьянстве в ВСУ ранее рассказывали украинские военнослужащие, попавшие в плен к ВС РФ. Так, захваченный в Курской области в ноябре прошлого года Александр Раполюк признавался, что забыл, рядом с каким населенным пунктом базировалась его группа. Свое местоположение он уточнял у местных жителей, продавших ему алкоголь.

«Они назвали, как этот населенный пункт называется, но из-за того, что я немного выпил, я даже забыл», — сказал пленный.

Взятые в плен украинские пограничники сообщали, что после «застолий» многие военнослужащие просто погибают. «Были случаи, когда напивались суррогата и просто не просыпались. Психотропные вещества употребляли», — отмечал один из них. Другой подтвердил, что знает историю о бойце ВСУ, который выпил алкоголь неизвестного происхождения, «лег спать и больше не встал».

В январе сами бойцы даже призывали запретить продажу спиртного в украинской прифронтовой зоне. Военнослужащая и парамедик Алина Михайлова в своем Telegram-канале тогда заявила, что «алкоголизм и пьяный дебош с выстрелами и драками среди военных — это не вымысел».

«И он никуда не исчезнет, пока есть возможность бесконтрольно покупать спиртное», — подчеркнула она.

По мнению Водолацкого, пьянство и наркомания в ВСУ связаны с отчаянием, которое испытывают отправленные на поле боя украинские военнослужащие. Словно в «последний день жизни», они предаются различным прегрешениям, подчеркнул парламентарий: не только пьют, но и издеваются над людьми, которых должны защищать.

«Возьмем, к примеру, Сумскую область. Люди, которых освободила российская армия, искренне радуются приходу русских, потому что наемники и убийцы наконец покинули их дома. Им стало жить комфортно: появилась медицинская помощь, продовольствие. До этого они жили в страхе за своих родных и близких, испытывая унижение и варварское отношение, особенно со стороны наемников из других стран, прибывавших в регион», — объяснил депутат.

Автомобиль с российским триколором на дороге в зоне специальной военной операции Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Когда пьянство разложит ВСУ

Политолог и историк Владимир Скачко в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что провал контратаки ВСУ у Кондратовки мог быть связан не только с пьянством, но и с «бессмысленной тактикой» украинского командования, которая ведет к гибели военнослужащих.

«Возможно, командир полка много выпил от осознания этого факта. А ему дали приказ атаковать, чтобы Владимиру Зеленскому было что положить на стол перед Западом — мол, посмотрите, мы воюем. А в случае неудачи все списывают на алкоголь или плохую погоду», — предположил эксперт.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев сказал NEWS.ru, что по случаю у Кондратовки непросто судить о происходящем в украинских войсках. Однако парламентарий считает: чем дальше будут продвигаться ВС РФ, тем чаще будут фиксироваться случаи «разложения» внутри ВСУ.

«Идут тяжелые бои, и многие зачастую их сложно переносят и психологически, и физически. Нам было бы на руку, если бы так вели себя в большинстве подразделений ВСУ. Но массовым такое поведение может стать, лишь когда они окончательно поймут, что сопротивление бесполезно. Тогда и начнутся отступления, и дезертирство, и сдача в плен», — резюмировал Журавлев.

Читайте также:

«Польский кайф»: орды наркоманов из Варшавы сражаются с ВС РФ

Не переживут зиму. Украине грозит энергетический крах: что известно

Загнутся без еды и снарядов: ВС РФ разносят логистику ВСУ от Сум до Полтавы