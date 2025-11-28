День матери
28 ноября 2025

Психолог перечислила признаки начала наркозависимости у подростка

Психолог Мирошниченко: заподозрить зависимость можно по скачкам настроения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
У подростка, который употребляет запрещенные вещества, как правило, наблюдаются резкие перепады настроения: апатия, агрессия и замкнутость, рассказала в беседе с NEWS.ru клинический психолог, специалист по работе с зависимостями Алена Мирошниченко. По ее словам, также часто появляются странные друзья из подозрительных компаний.

Зависимые подростки обычно перестают общаться со старыми друзьями, теряют интерес к привычным занятиям, у них начинаются проблемы со сном, успеваемость в школе снижается, отметила психолог. Она также обратила внимание на то, что у родителей в таком случае начинают пропадать деньги.

Такие серьезные звонки нельзя пропускать. Если это начало происходить, значит, у ребенка проблемы. Необязательно сразу класть его в рехаб. Конечно, нужно начать с консультации у нарколога. Назначается обследование, проводится мотивационная беседа, начинается лечение у психолога-аддиктолога, — отметила она.

Мирошниченко объяснила, что остальным членам семьи также рекомендуется пройти курс семейной психотерапии, чтобы оздоровить отношения. По ее словам, до этапа реабилитационного центра есть множество ступеней помощи, и часто самой большой поддержкой для подростка становится именно присутствие и участие родителей.

Ранее основательницу реабилитационного центра в Подмосковье Анну Хоботову, где, по предварительной информации, выявлены факты жестокого обращения с несовершеннолетними, объявили в федеральный розыск. При этом конкретная статья УК, по которой возбуждено дело, не уточняется.

