В Госдуме объяснили, почему Киев не борется с повальным пьянством в ВСУ

Командование ВСУ закрывает глаза на многочисленные нарушения дисциплины внутри подразделений, потому что утратило контроль над ситуацией, рассказал NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. В итоге, по его словам, в украинской армии «расцвели» пьянство, наркомания и преступность.
Сегодня руководство ВСУ фактически не управляет процессами. Киеву главное, чтобы хоть как-то сохранялась линия фронта. А до того, что внутри подразделений — пьянства, наркомании, преступности, грабежей и насилия — им нет никакого дела, — отметил Водолацкий.
Депутат добавил, что порой командиры армии в наркотическом или алкогольном угаре сами не соображают что творят и какие приказы отдают.
Они до конца не отдают себе отчета, когда заставляют подчиненных идти в атаку без всякой подготовки на так называемые «мясные штурмы». Это приводит к гибели сотен, а то и тысяч солдат ВСУ, — сообщил парламентарий.
Ранее стало известно, что заснувший после застолья командир 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олег Ширяев стал причиной провала попытки украинских солдат контратаковать в районе Кондратовки на Сумском направлении. В результате штурмовая группа ВСУ была полностью ликвидирована.