В Госдуме объяснили, почему Киев не борется с повальным пьянством в ВСУ Депутат Водолацкий: командование ВСУ утратило контроль над пьющими бойцами

Командование ВСУ закрывает глаза на многочисленные нарушения дисциплины внутри подразделений, потому что утратило контроль над ситуацией, рассказал NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. В итоге, по его словам, в украинской армии «расцвели» пьянство, наркомания и преступность.

Сегодня руководство ВСУ фактически не управляет процессами. Киеву главное, чтобы хоть как-то сохранялась линия фронта. А до того, что внутри подразделений — пьянства, наркомании, преступности, грабежей и насилия — им нет никакого дела, — отметил Водолацкий.

Депутат добавил, что порой командиры армии в наркотическом или алкогольном угаре сами не соображают что творят и какие приказы отдают.

Они до конца не отдают себе отчета, когда заставляют подчиненных идти в атаку без всякой подготовки на так называемые «мясные штурмы». Это приводит к гибели сотен, а то и тысяч солдат ВСУ, — сообщил парламентарий.

Ранее стало известно, что заснувший после застолья командир 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олег Ширяев стал причиной провала попытки украинских солдат контратаковать в районе Кондратовки на Сумском направлении. В результате штурмовая группа ВСУ была полностью ликвидирована.