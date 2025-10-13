Украинские штурмовики погибли из-за заснувшего после застолья командира Командир штурмового полка ВСУ проспал контратаку под Кондратовкой после застолья

Заснувший после застолья командир 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олег Ширяев стал причиной провала попытки украинских солдат контратаковать в районе Кондратовки на Сумском направлении, сообщили в российских силовых структурах. По словам источника, которые приводит РИА Новости, штурмовая группа была полностью ликвидирована. Что касается Ширяева, то его вечером нашли спящим в одном из заброшенных зданий в районе дислокации штаба полка.

В штурмовых действиях не принимали участия подразделения 225-го отдельного штурмового полка ВСУ. Военнослужащие управления полка занимались поиском своего командира Олега Ширяева, бесследно исчезнувшего после застолья, — отметил источник.

Ранее сообщалось, что украинские солдаты через дрон передали российским войскам координаты для удара по переброшенным недавно в Купянск военнослужащим 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг» ВСУ. Цель была ликвидирована авиационными бомбами. По словам источника, под удар также попали военнослужащие 19-го центра специального назначения.