02 октября 2025 в 09:07

Бойцы ВСУ передали противнику координаты «своих» для ликвидации

Украинские солдаты с помощью дрона передали ВС РФ координаты заградотряда ВСУ

Украинские солдаты через дрон передали российским войскам координаты для удара по переброшенным недавно в Купянск военнослужащим 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг» ВСУ, сообщили в силовых структурах РФ. Цель была ликвидирована авиационными бомбами. По словам источника, которые приводит ТАСС, под удар также попали военнослужащие 19-го центра специального назначения.

В Купянске солдаты 114-й бригады ВСУ при помощи дрона передали нашим военнослужащим координаты точек, где расположен личный состав 15-й бригады оперативного назначения ВСУ. По имеющейся информации, одна из задач этого подразделения была заградительная для тех, кто пытался отступить, — сказано в сообщении.

Также стало известно, что подразделения ВСУ за последние трое суток усилили контратаки у Константиновки в ДНР. Как объяснил военный эксперт Андрей Марочко, так они хотят замедлить продвижение российских сил.

До этого стало известно о ликвидации штурмовиков ВСУ, участвовавших в нападении на Курскую область. По словам источника, их обнаружили и ликвидировали в Сумской области.

