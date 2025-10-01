Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 08:12

Эксперт объяснил, почему ВСУ усилили контратаки у Константиновки

Военный эксперт Марочко: ВСУ атакуют у Константиновки, чтобы замедлить силы РФ

ВС Украины ВС Украины Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Подразделения ВСУ за последние трое суток усилили контратаки у Константиновки в ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, которые приводит ТАСС, так они хотят замедлить продвижение российских сил. По большей части удары наносятся в районах Ступочек, Предтечино и Плещеевки. Штурмы ВСУ «активно поддерживаются артиллерийскими подразделениями и БПЛА», объяснил Марочко.

За последние трое суток наблюдается активизация украинских боевиков восточнее населенного пункта Константиновка в ДНР. Ежедневно вооруженные формирования Украины ведут контратакующие действия, пытаясь замедлить продвижение наших войск, — отметил он.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на территории промышленного объекта в Верхнедонском районе Ростовской области — там из-за падения украинского беспилотника загорелись крыша здания и трава в поле. Как рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь, из-за инцидента никто не пострадал. Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников в трех районах, уточнил губернатор.

Андрей Марочко
ВСУ
ДНР
атаки
