Падение БПЛА в российском регионе привело к пожару на промобъекте Под Ростовом из-за падения БПЛА возник пожар на территории промобъекта

Пожар произошел на территории промышленного объекта в Верхнедонском районе Ростовской области — там из-за падения БПЛА загорелись крыша здания и трава в поле, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал. Силы ПВО отразили атаку беспилотников в трех районах, уточнил губернатор.

Из-за падения БПЛА на территории промобъекта в Верхнедонском районе загорелась кровля здания и трава в поле. Огонь потушили прибывшие дежурные расчеты. Люди не пострадали, — отметил он.

В ночь на 1 октября силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 20 украинских беспилотников над регионами России. Как передает пресс-служба Минобороны РФ, по восемь БПЛА уничтожили над территорией Ростовской и Белгородской областей, три — над территорией Саратовской области, еще один БПЛА сбили над Воронежской областью.

Накануне, 30 сентября, Слюсарь сообщил, что в Ростовской области после ночной атаки БПЛА разгорелись три пожара — один в поле с сухой травой и два низовых. По его словам, возгорания фиксировали в Чертковском и Тарасовском районах, а также в Криворожском лесничестве. Все пожары потушены.