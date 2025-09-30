Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 07:54

Три пожара разгорелись в Ростовской области после атаки БПЛА

Слюсарь: в Ростовской области разгорелись три пожара после атаки БПЛА

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Ростовской области после ночной атаки БПЛА разгорелись три пожара — один в поле с сухой травой и два низовых, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его словам, возгорания фиксировали в Чертковском и Тарасовском районах, а также в Криворожском лесничестве. На данный момент все пожары потушены.

В Чертковском районе в поле загорелась трава, огонь там был оперативно потушен. В Тарасовском районе в Криворожском лесничестве возникло два очага низового пожара. Оба к утру локализованы,написал Слюсарь.

Он добавил, что силы ПВО перехватили вражеские беспилотники в Тарасовском, Миллеровском, Каменском, Чертковском и Шолоховском районе. Губернатор подчеркнул, что пострадавших среди населения нет.

Ранее волгоградский губернатор Андрей Бочаров также сообщал, что после падения обломков беспилотников на границах областного центра произошли два крупных возгорания сухой травы. Он отметил, что оба пожара были оперативно ликвидированы спасателями.

Ранее в Минобороны России сообщали, что за минувшую ночь над российскими регионами ликвидировали и перехватили 81 украинский беспилотник. По данным ведомства, силы ПВО сбили по 26 БПЛА над территориями Воронежской и Белгородской областей, по 12 и 11 БПЛА — над территориями Ростовской и Курской областей соответственно. Еще семь беспилотников сбили над Волгоградской областью.

Россия
Ростовская область
атаки ВСУ
пожары
БПЛА
