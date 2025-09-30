Губернатор раскрыл последствия атаки БПЛА на Волгоградскую область

В Волгоградской области из-за массированной атаки БПЛА нарушено электроснабжение в трех населенных пунктах Светлоярского района, сообщил губернатор Андрей Бочаров. По его словам, ремонтные бригады уже приступили к восстановлению линий электропередачи, передает правительство области в Telegram-канале.

Отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. <…> В Светлоярском районе нарушено электроснабжение трех населенных пунктов, на линии электропередачи работают ремонтные бригады. По предварительной информации, повреждений строений и пострадавших нет, — заявил Бочаров.

Также после падения обломков беспилотников на границах города произошли два крупных возгорания сухой травы. Глава региона отметил, что оба пожара были оперативно ликвидированы спасателями.

Ранее в Минобороны России сообщали, что за минувшую ночь над российскими регионами ликвидировали и перехватили 81 украинский беспилотник. По данным ведомства, силы ПВО сбили по 26 БПЛА над территориями Воронежской и Белгородской областей, по 12 и 11 БПЛА — над территориями Ростовской и Курской областей соответственно. Еще семь беспилотников сбили над Волгоградской областью.