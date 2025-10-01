В Минобороны раскрыли число БПЛА, атаковавших ночью российские регионы Минобороны: над регионами РФ перехватили и ликвидировали 20 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 20 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, по восемь БПЛА уничтожили над территорией Ростовской и Белгородской областей, три — над территорией Саратовской области, еще один БПЛА сбили над Воронежской областью.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении. Фото: Иллюстрация NEWS.ru

В ночь на 30 сентября силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 81 украинский беспилотник над регионами России. Как передает пресс-служба Минобороны РФ, по 26 БПЛА уничтожили над территорией Воронежской и Белгородской областей, 12 и 11 — над территорией Ростовской и Курской областей соответственно. Еще семь БПЛА сбили над Волгоградской областью.

