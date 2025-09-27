Военные РФ испытали лазерную пушку для разминирования в Курской области

В Курской области прошли испытания первой отечественной лазерной установки для дистанционного разминирования, сообщает РЕН ТВ. Устройство способно с расстояния 50–100 метров прожигать металлические корпуса мин и снарядов лазерным лучом.

Это нужно и важно для саперов, потому что дистанционное разминирование помогает сохранить их жизнь, — рассказал начальник инженерно-саперной службы с позывным Мирон.

Устройство может непрерывно работать до четырех минут, после чего требует охлаждения. Помимо разминирования, установка способна перерезать оптоволоконные линии вражеских дронов.

Технология особенно актуальна для очистки недавних полей сражений. После дополнительных испытаний и возможных доработок будет принято решение о серийном оснащении армии такими системами. Текущие испытания подтвердили эффективность метода в полевых условиях.

Ранее сообщалось, что в России разрабатывают лазерное оружие для борьбы с FPV-дронами, которое сможет нейтрализовывать угрозу всего за три секунды. Рабочая дистанция поражения составит от 600 до 700 метров.