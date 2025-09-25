В России разрабатывают лазерное оружие для борьбы с FPV-дронами

Перспективная российская лазерная система «Посох» сможет нейтрализовывать FPV-дроны всего за три секунды, сообщил в интервью ТАСС директор компании-разработчика LazerBuzz Иван Хованский. Рабочая дистанция поражения компактных комплексов составит от 600 до 700 метров.

Столь высокая скорость воздействия обусловлена необходимостью гарантированного уничтожения цели. Критическим сценарием является возгорание аккумуляторной батареи дрона, которое даже после поражения позволяет аппарату пролететь до 300 метров.

Если мы подбили дрон и поразили его батарейку, то, воспламеняясь, она будет выделять достаточную энергию для поддержания полета вплоть до 300 метров. То есть в случае сценария, где при помощи лазера поражается батарея дрона, аппарат в любом случае уже не сможет выполнить задачу, — сказал Хованский.

Испытания новой лазерной системы в зоне специальной военной операции уже запланированы и пройдут в ближайшее время. До этого компания LazerBuzz успешно апробировала в боевых условиях лазерный комплекс для дистанционного разминирования.

Ранее сообщалось, что в ходе демонстрационной части российско-белорусских учений «Запад-2025» было показано применение лазерного оружия для борьбы с беспилотниками условного противника. Лазерный комплекс «Феникс» поразил два дрона на удалении до тысячи метров.