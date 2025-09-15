На российско-белорусских учениях применили лазер против дронов В ходе учений «Запад» в Белоруссии лазером сбили два БПЛА условного противника

В ходе демонстрационной части российско-белорусских учений «Запад-2025» было показано применение лазерного оружия для борьбы с беспилотниками условного противника. Лазерный комплекс «Феникс» поразил два дрона на удалении до тысячи метров, передает корреспондент NEWS.ru.

Комплекс предназначен для обнаружения и уничтожения различных типов БПЛА. Может также использоваться как разведывательно-наблюдательная система благодаря специальной дальней оптике и станции РЛС. Масса комплекса — 25 тонн, экипаж — три человека (водитель и два оператора). Дальность обнаружения цели — до тысячи метров, время поражения беспилотника — менее 10 секунд, рассказали организаторы учений.

Участники учений смогли увидеть, как летящие дроны без видимого воздействия со стороны загораются и, объятые пламенем, падают вниз.

Ранее в Минобороны Белоруссии указали, что учения «Запад-2025» являются беспрецедентно открытыми и прозрачными. Помощник главы ведомства по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко назвал обвинения со стороны других стран необоснованными.